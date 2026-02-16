الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عواصف تجتاح جنوب شرقي الولايات المتحدة وإطلاق تحذيرات

أرشيفية
16 فبراير 2026 10:30

جلب نظام عواصف اجتاح الجنوب الشرقي للولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع تحذيرات من أعاصير في ميسيسيبي ولويزيانا، ثم استهدف أجزاء من جورجيا وفلوريدا، في وقت بدأت فيه درجات الحرارة شديدة البرودة بالتراجع. وتم الإبلاغ عن بعض أعنف حالات الطقس في الجنوب بالقرب من مدينة ليك تشارلز في لويزيانا، حيث أدت الرياح العاتية الناجمة عن عاصفة رعدية إلى أضرار مادية. ووثق موظفو هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الذين عاينوا المنطقة هذه الأضرار. وأفادت هيئة الأرصاد الجوية عن انكسار وسقوط أعمدة كهرباء بالقرب من بلدات جينا وتشينيفيل ودونالدسونفيل في لويزيانا. ولم يبلغ عن وقوع وفيات أو إصابات خطيرة، لكن تقارير الأضرار جاءت مع استمرار تحرك نظام العاصفة نحو أجزاء من جنوب جورجيا ومنطقة "بانهاندل" في فلوريدا، والتي كانت تحت مراقبة الأعاصير يوم الأحد. 

أخبار ذات صلة
كاليفورنيا تستعد لعاصفة شتوية قوية
روبيو: العلاقات الأميركية المجرية تدخل مرحلة «العصر الذهبي»
المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
أعاصير
عواصف
آخر الأخبار
«بطولة مانشستر سيتي أبوظبي» تحسم موعد نسخة 2027
الرياضة
«بطولة مانشستر سيتي أبوظبي» تحسم موعد نسخة 2027
اليوم 12:05
محفظة «أي إي سي» تحصل على موافقة «المركزي» لإعادة شحن رصيد «AE Coin»
اقتصاد
محفظة «أي إي سي» تحصل على موافقة «المركزي» لإعادة شحن رصيد «AE Coin»
اليوم 12:02
صورة موضوعية
الترفيه
دراسة تؤكد: القيلولة تساعد في تحسين التعلم
اليوم 11:50
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
الرياضة
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
اليوم 11:38
فيوري: «مأساة جوشوا» دفعتني للعودة إلى الحلبة
الرياضة
فيوري: «مأساة جوشوا» دفعتني للعودة إلى الحلبة
اليوم 11:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©