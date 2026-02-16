الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

رئيس وزراء بريطانيا يسعى لصلاحيات أوسع لتنظيم استخدام الإنترنت

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
16 فبراير 2026 11:33

سيسعى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى الحصول على صلاحيات أوسع لتنظيم ​الوصول إلى الإنترنت، وهو ما قال إنه ضروري لحماية الأطفال من المخاطر الرقمية سريعة التغير.
وقالت ⁠الحكومة البريطانية الشهر الماضي إنها ستجري مشاورات ​حول حظر وسائل التواصل الاجتماعي على غرار ​النموذج ‌الأسترالي للأطفال دون سن 16 ⁠عاما. ​ومنذ ذلك الحين، أعلنت إسبانيا واليونان وسلوفينيا عزمها فرض حظر مماثل.
وقال ستارمر في بيان "التكنولوجيا تتطور بسرعة كبيرة، ويتعين أن ‌تواكبها القوانين".
من المرجح أن تؤدي الصلاحيات ‌الجديدة إلى تقليل الرقابة البرلمانية على القيود المستقبلية. وقال مكتب ستارمر إن هذا ضروري حتى "​نتمكن بعد المراجعة من التحرك بسرعة بناء على نتائجها في غضون أشهر، بدلا من الانتظار لسنوات حتى صدور تشريع أساسي جديد كلما تطورت التكنولوجيا". 

المصدر: وكالات
الإنترنت
كير ستارمر
