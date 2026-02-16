عشرات القتلى وآلاف النازحين في مدغشقر جراء إعصار

قال المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث في مدغشقر، اليوم الاثنين، ​إن 59 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعدما ضرب الإعصار "جيزاني" البلاد، في الوقت ⁠الذي لا يزال المكتب يقيّم فيه ​تأثير ثاني عاصفة مدارية تضرب الدولة ​الواقعة ‌في المحيط الهندي هذا ⁠العام.

وأفاد ​المكتب بأن الإعصار تسبب في نزوح 16428 شخصا وفقدان 15 وإصابة 804 أشخاص وتصنيف 423986 كمتضررين من ‌الكارثة.

وذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ‌أن "جيزاني" اجتاح البلاد بعد الإعصار المداري "فيتيا" بعشرة أيام. وأودى الإعصار ​الأول بحياة 14 شخصا وأدى إلى تشريد أكثر من 31 ألفا.

في ذروته، بلغت سرعة رياح الإعصار "جيزاني" حوالي 185 كيلومترا في الساعة، مع ‌هبوب عواصف تصل سرعتها ​إلى ما يقرب من 270 كيلومترا في الساعة، وهي قوة كافية لاقتلاع الألواح المعدنية من أسطح المنازل ​وإسقاط الأشجار ‌الكبيرة.

وقالت ⁠هيئة الأرصاد ‌الجوية إن السلطات ‌وضعت منطقة "أمبانيهي" في جنوب غرب مدغشقر في حالة ⁠تأهب قصوى إذ من المتوقع أن ​يمر "جيزاني" على بعد حوالي 100 كيلومتر من سواحلها مساء اليوم الاثنين مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى حوالي 65 كيلومترا في الساعة دون هطول ​أمطار غزيرة.