الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عشرات القتلى وآلاف النازحين في مدغشقر جراء إعصار

مشردون في مدرسة استخدمت مأوى بعد مرور الإعصار
16 فبراير 2026 17:32

قال المكتب الوطني لإدارة المخاطر والكوارث في مدغشقر، اليوم الاثنين، ​إن 59 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعدما ضرب الإعصار "جيزاني" البلاد، في الوقت ⁠الذي لا يزال المكتب يقيّم فيه ​تأثير ثاني عاصفة مدارية تضرب الدولة ​الواقعة ‌في المحيط الهندي هذا ⁠العام.
وأفاد ​المكتب بأن الإعصار تسبب في نزوح 16428 شخصا وفقدان 15 وإصابة 804 أشخاص وتصنيف 423986 كمتضررين من ‌الكارثة.
وذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ‌أن "جيزاني" اجتاح البلاد بعد الإعصار المداري "فيتيا" بعشرة أيام. وأودى الإعصار ​الأول بحياة 14 شخصا وأدى إلى تشريد أكثر من 31 ألفا.
في ذروته، بلغت سرعة رياح الإعصار "جيزاني" حوالي 185 كيلومترا في الساعة، مع ‌هبوب عواصف تصل سرعتها ​إلى ما يقرب من 270 كيلومترا في الساعة، وهي قوة كافية لاقتلاع الألواح المعدنية من أسطح المنازل ​وإسقاط الأشجار ‌الكبيرة.
وقالت ⁠هيئة الأرصاد ‌الجوية إن السلطات ‌وضعت منطقة "أمبانيهي" في جنوب غرب مدغشقر في حالة ⁠تأهب قصوى إذ من المتوقع أن ​يمر "جيزاني" على بعد حوالي 100 كيلومتر من سواحلها مساء اليوم الاثنين مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى حوالي 65 كيلومترا في الساعة دون هطول ​أمطار غزيرة.

أخبار ذات صلة
ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "جيزاني" بمدغشقر
وفيات جراء إعصار "جيزاني" في موزمبيق
المصدر: رويترز
مدغشقر
إعصار
آخر الأخبار
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
علوم الدار
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
اليوم 12:11
«بطولة مانشستر سيتي أبوظبي» تحسم موعد نسخة 2027
الرياضة
«بطولة مانشستر سيتي أبوظبي» تحسم موعد نسخة 2027
اليوم 12:05
محفظة «أي إي سي» تحصل على موافقة «المركزي» لإعادة شحن رصيد «AE Coin»
اقتصاد
محفظة «أي إي سي» تحصل على موافقة «المركزي» لإعادة شحن رصيد «AE Coin»
اليوم 12:02
صورة موضوعية
الترفيه
دراسة تؤكد: القيلولة تساعد في تحسين التعلم
اليوم 11:50
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
الرياضة
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
اليوم 11:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©