الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

البرلمان العربي يدين قرار إسرائيل تحويل أراضي الضفة إلى "أملاك دولة"

محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي
16 فبراير 2026 18:50

دان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، قرار الحكومة الإسرائيلية تحويل مساحات من أراضي الضفة الغربية إلى ما يُسمى "أملاك دولة"، مؤكدا أن الخطوة تمثل بدءا فعليا لمخطط الضم وتكريسا للاستيطان الاستعماري، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتقويضا لفرص السلام العادل والشامل.

ودعا اليماحي، في بيان أصدره مساء اليوم، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه السياسات، محذرا من أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على مزيد من التصعيد، ومجددا التأكيد على أن فرض السيادة الإسرائيلية على أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة باطل ولاغ قانونا.

المصدر: وام
البرلمان العربي
محمد اليماحي
الضفة الغربية
