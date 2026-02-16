الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روبيو: العلاقات الأميركية المجرية تدخل مرحلة «العصر الذهبي»

وزير الخارجية الأميركي وفيكتور أوربان خلال المؤتمر الصحفي المشترك في بودابست (وكالات)
16 فبراير 2026 19:48

سلّط وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الاثنين، الضوء على عمق التعاون بين واشنطن وبودابست، مشيراً إلى قوة الروابط الشخصية والعملية بين قيادتي البلدين.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة المجرية مع رئيس الوزراء فيكتور أوربان، أوضح روبيو أن العلاقات بين رئيس الوزراء المجري والرئيس الأميركي دونالد ترامب تتسم بقدر كبير من التقارب والتنسيق.

من جهته، قال أوربان إن تنصيب ترامب لولاية ثانية العام الماضي شكّل نقطة انطلاق لما وصفه بـ«العصر الذهبي» في العلاقات بين الولايات المتحدة والمجر، مؤكداً مشاركته يوم الخميس المقبل في الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام» الذي أسسه ترامب، بهدف الإشراف على إعادة الإعمار وترتيبات ما بعد الحرب في قطاع غزة.

أخبار ذات صلة
«ملف الأراضي» يتصدر في محادثات جنيف اليوم بين روسيا وأوكرانيا
«الوطني الاتحادي» يبحث تعزيز التعاون مع البرلمان الأوكراني

وبحسب وزارة الخارجية الأميركية، تركز زيارة روبيو القصيرة إلى بودابست على تعزيز شراكة الطاقة بين البلدين.

بدوره، أشار وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو إلى أن المحادثات مع نظيره الأميركي تتناول أيضاً سبل إنهاء الأزمة الأوكرانية، لافتاً إلى أن العلاقات الثنائية مع واشنطن تشهد حالياً مرحلة ازدهار منذ تولي ترامب منصبه.

المصدر: د ب أ
وزير الخارجية الأميركي
ماركو روبيو
الولايات المتحدة
أميركا
واشنطن
بودابست
الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
روسيا
أوكرانيا
موسكو
كييف
آخر الأخبار
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
علوم الدار
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
اليوم 12:11
«بطولة مانشستر سيتي أبوظبي» تحسم موعد نسخة 2027
الرياضة
«بطولة مانشستر سيتي أبوظبي» تحسم موعد نسخة 2027
اليوم 12:05
محفظة «أي إي سي» تحصل على موافقة «المركزي» لإعادة شحن رصيد «AE Coin»
اقتصاد
محفظة «أي إي سي» تحصل على موافقة «المركزي» لإعادة شحن رصيد «AE Coin»
اليوم 12:02
صورة موضوعية
الترفيه
دراسة تؤكد: القيلولة تساعد في تحسين التعلم
اليوم 11:50
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
الرياضة
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
اليوم 11:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©