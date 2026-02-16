الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

إيران تعلن إجراء «مشاورات فنية» مع وكالة الطاقة الذرية

منشآت مفاعل آراك للماء الثقيل في إيران - أرشيفية
17 فبراير 2026 01:08

جنيف (وكالات)

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي في إطار «مشاورات فنية» حول الملف النووي.
وجاءت المباحثات بين عراقجي وغروسي قبل جولة جديدة من المحادثات بين إيران والولايات المتحدة من المقرر عقدها في جنيف، اليوم الثلاثاء، بوساطة عمانية.
وقال غروسي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، إنه «أجرى مناقشات فنية معمقة مع وزير الخارجية الإيراني استعداداً لمفاوضات مهمة مقررة الثلاثاء في جنيف»، في إشارة إلى المحادثات المنتظرة بين الجانبين الأميركي والإيراني بوساطة سلطنة عُمان.
من جهته ذكر عراقجي على حسابه في المنصة ذاتها أنه من المقرر أن يعقد لقاء مرتقباً خلال وجوده في جنيف مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي قبل الانخراط في المسار الدبلوماسي مع الولايات المتحدة في جنيف، مضيفاً: «أنا في جنيف ومعي أفكار حقيقية للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف».
وتأتي استضافة جنيف جولة جديدة من المحادثات بين طهران وواشنطن بوساطة عمانية استكمالاً لمحادثات عقدت في مسقط في السادس من فبراير الجاري، في مسعى لإحراز تقدم بين الجانبين بشأن برنامج إيران النووي.
ومن المقرر أن يمثل الجانب الأميركي في المحادثات، اليوم، الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، فيما يمثل عراقجي الطرف الإيراني.

