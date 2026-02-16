الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

جنازة وهمية لتهريب الفحم النباتي في مالاوي

16 فبراير 2026 20:33

أفاد مسؤولان في الشرطة وإدارة الغابات في مالاوي، اليوم الإثنين، بأن تسعة أشخاص على الأقل تمكنوا من الفرار عقب توقيفهم للاشتباه في تهريب فحم نباتي داخل سيارة مخصصة لنقل الموتى، ضمن موكب جنائزي مزيف.

وتُعد تجارة الفحم النباتي غير المشروعة من أبرز أسباب تفشي قطع الأشجار في البلاد، غير أن أسلوب النقل المستخدم في هذه الواقعة وُصف بالجديد وغير المسبوق.

وقال مسؤول في إدارة الغابات بمنطقة تشيكواوا، الواقعة على بُعد نحو 40 كيلومتراً جنوب مدينة بلانتاير التجارية، إن السلطات تحركت بناءً على معلومات استخباراتية، واعترضت موكب «الجنازة» الوهمي عند إحدى نقاط التفتيش على الطريق.

وأوضح مسؤول الغابات، هيكتور نكاويهي، أنه جرى العثور داخل المركبة على نعش فارغ، أسفله نحو 30 كيساً كبيراً من الفحم النباتي، تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو ثلاثة ملايين كواشا (قرابة 1747 دولاراً).

وأشار إلى أن المتهمين قد يواجهون عقوبة بالسجن تصل إلى خمس سنوات أو غرامات مالية، في حال إدانتهم، لافتاً إلى أن اعتماد شريحة واسعة من السكان على الفحم النباتي في الطهي يعود إلى الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي.

وأضاف أن المشتبهين احتُجزوا لفترة وجيزة قبل أن يتمكنوا من الفرار، تاركين خلفهم المركبة التي صادرتها السلطات، مؤكداً أنه من المقرر توجيه تهمتي الحيازة غير القانونية لمنتجات غابية ونقلها إليهم.

من جانبه، أكد متحدث باسم الشرطة، أن المشتبهين لا يزالون طلقاء حتى الآن، ولم تُوجَّه إليهم اتهامات رسمية بعد.

 

المصدر: رويترز
جنازة
التهريب
الفحم
مالاوي
