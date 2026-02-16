الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

10 قتلى بهجمات إرهابية في بوركينا فاسو

قوات من جيش بوركينا فاسو (أرشيفية)
17 فبراير 2026 01:08

واغادوغو (وكالات)

شنّ مسلحون سلسلة هجمات على مواقع عسكرية في شمال وشرق بوركينا فاسو في نهاية الأسبوع، ما أسفر عن سقوط 10 قتلى على الأقل بحسب ما أفادت مصادر أمنية.
وتواجه بوركينا فاسو عنفاً تشنه جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» منذ أكثر من عقد.
ووقع الهجوم الأخير أمس الأول، وفقاً لمصدرين أمنيين واستهدف مفرزة ناري.
ولم يتحدث المصدران عن أي حصيلة ضحايا، لكن أحدهما ذكر هجوماً «واسع النطاق».
كما استهدفت مجموعة تضم مئات الإرهابيين موقعاً عسكرياً في تيتاو عاصمة ولاية لوروم في شمال البلاد، بحسب ما أفاد مصدر أمني في المنطقة.
وذكر المصدر أن «منشآت تقنية دُمّرت بالإضافة إلى جزء من المعسكر»، من دون أن يشير إلى سقوط ضحايا.
وانتشـرت تقارير متضاربة تُفيد بمقتل عشرات الجنود، إلا أن وكالة فرانس برس لم تتمكن من التحقق منها بشكل مستقل.
وأعلنت وزارة الداخلية في غانا المجاورة لبوركينا فاسو، أنها تلقت معلومات مقلقة حول تعرض شاحنة لتجار طماطم لهجوم إرهابي في تيتاو.
وأضافت الوزارة أن «سفارة غانا في بوركينا فاسو على اتصال بالسلطات البوركينية لزيارة موقع الهجوم بهدف الحصول على تفاصيل وتحديد هوية الغانيين الذين طالهم».
وأفاد المصدر الأمني نفسه بتعرض موقع عسكري آخر في تاندجاري في شرق بوركينا فاسو، لهجوم أمس الأول، أيضاً.
وأكد المصدر سقوط ضحايا بين عناصر حماية المياه والغابات المكلفين حراسة الموقع، معتقداً أن «سلسلة الهجمات هذه ليست أمراً عابراً».

