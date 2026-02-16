الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

سوريا.. ضبط صواريخ وأسلحة معدّة للتهريب

جانب من الأسلحة المضبوطة في العملية
17 فبراير 2026 01:08

دمشق (الاتحاد، وكالات)

أخبار ذات صلة
القضاء العراقي يستجوب مئات العناصر من داعش
العراق ينشر جنسيات عناصر «داعش» المنقولين من سوريا

ألقت مديرية الأمن الداخلي في منطقة الميادين بريف محافظة دير الزور شرقي سوريا، القبض على أحد المطلوبين وضبطت لديه صواريخ وأسلحة متنوعة كانت معدّة للتهريب لخارج البلاد.
وجاء في بيان وزارة الداخلية السورية: «نفّذت وحدات مديرية الأمن الداخلي في منطقة الميادين بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عملية أمنية أسفرت عن إلقاء القبض على شخص، وضبط صواريخ وأسلحة متنوعة كانت مُعدّة للتهريب خارج البلاد».
وأضاف البيان: «استندت العملية إلى معلومات استخباراتية دقيقة، وعلى إثرها نفّذت الوحدات الأمنية مداهمة استهدفت موقع اختبائه، حيث تمكّنت من إحباط مخطط لتهريب صواريخ مضادّة للدروع وأسلحة رشاشة مضادّة للطيران».

سوريا
الميادين
دير الزور
الأمن السوري
وزارة الداخلية السورية
آخر الأخبار
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
علوم الدار
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
اليوم 12:11
«بطولة مانشستر سيتي أبوظبي» تحسم موعد نسخة 2027
الرياضة
«بطولة مانشستر سيتي أبوظبي» تحسم موعد نسخة 2027
اليوم 12:05
محفظة «أي إي سي» تحصل على موافقة «المركزي» لإعادة شحن رصيد «AE Coin»
اقتصاد
محفظة «أي إي سي» تحصل على موافقة «المركزي» لإعادة شحن رصيد «AE Coin»
اليوم 12:02
صورة موضوعية
الترفيه
دراسة تؤكد: القيلولة تساعد في تحسين التعلم
اليوم 11:50
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
الرياضة
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
اليوم 11:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©