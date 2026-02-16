الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الجيش العراقي ينفذ عملية أمنية واسعة ضد «داعش»

الجيش العراقي خلال عملية أمنية - أرشيفية
17 فبراير 2026 01:08

هدى جاسم (بغداد)

أعلن الجيش العراقي، أمس، عن تنفيذ عملية أمنية واسعة النطاق في صحراء محافظة نينوى ضد تنظيم «داعش» الإرهابي. وانطلقت العملية من 5 محاور رئيسة، بمشاركة ودعم من تشكيلات عسكرية متخصصة، واستهدفت ثلاثة أهداف محورية تتمثل في تجفيف منابع الإرهاب، وتعقب الخلايا النائمة، ومنع أي تحركات معادية في المناطق الصحراوية.
وأكد مصدر عسكري، أن العملية تعتمد على جهد استخباري واستطلاع ميداني دقيق، وتشمل عمليات تفتيش وتمشيط شاملة لضمان الفعالية والسرعة في التنفيذ. وشارك في تنفيذ العملية، ألوية تابعة لقيادة عمليات نينوى وعمليات غرب نينوى، ومكتب معلومات المحافظة، إلى جانب دعم مباشر من مديريات الهيئة المتخصصة، أبرزها مديريتا الهندسة العسكرية والطبابة.
وأشار المصدر إلى أن «هذه المهمة تُعد جزءاً من سلسلة عمليات استباقية بهدف ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي، وتعزيز الحضور الأمني في المناطق المفتوحة، ودرء أي محاولات لإعادة تنظيم العناصر الإرهابية».

الجيش العراقي
العراق
داعش
نينوى
محافظة نينوى
عملية أمنية
مكافحة الإرهاب
