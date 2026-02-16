الجيش العراقي ينفذ عملية أمنية واسعة ضد «داعش»

هدى جاسم (بغداد)

أعلن الجيش العراقي، أمس، عن تنفيذ عملية أمنية واسعة النطاق في صحراء محافظة نينوى ضد تنظيم «داعش» الإرهابي. وانطلقت العملية من 5 محاور رئيسة، بمشاركة ودعم من تشكيلات عسكرية متخصصة، واستهدفت ثلاثة أهداف محورية تتمثل في تجفيف منابع الإرهاب، وتعقب الخلايا النائمة، ومنع أي تحركات معادية في المناطق الصحراوية.

وأكد مصدر عسكري، أن العملية تعتمد على جهد استخباري واستطلاع ميداني دقيق، وتشمل عمليات تفتيش وتمشيط شاملة لضمان الفعالية والسرعة في التنفيذ. وشارك في تنفيذ العملية، ألوية تابعة لقيادة عمليات نينوى وعمليات غرب نينوى، ومكتب معلومات المحافظة، إلى جانب دعم مباشر من مديريات الهيئة المتخصصة، أبرزها مديريتا الهندسة العسكرية والطبابة.

وأشار المصدر إلى أن «هذه المهمة تُعد جزءاً من سلسلة عمليات استباقية بهدف ملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي، وتعزيز الحضور الأمني في المناطق المفتوحة، ودرء أي محاولات لإعادة تنظيم العناصر الإرهابية».