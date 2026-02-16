الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

لبنان يستضيف «الأخوّة الإنسانية أساس لمستقبل مشترك»

لبنان يستضيف «الأخوّة الإنسانية أساس لمستقبل مشترك»
17 فبراير 2026 01:07

بيروت (وام) 

تستضيف بيروت، اليوم، لقاء «الأخوة الإنسانية كأساس لمستقبل مشترك»، بمشاركة نخبة من القيادات الدينية والفكرية والأكاديمية من داخل لبنان وخارجه.
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من المبادرات الدولية التي تنظّمها اللجنة العليا للأخوّة الإنسانية، بالتعاون مع الرهبانية الأنطونية المارونية، واللجنة الأسقفية للحوار المسيحي الإسلامي في لبنان، ومجلس التسامح والسلام العالمي، وذلك إحياءً لليوم العالمي للأخوّة الإنسانية.
ويهدف اللقاء الذي يقام في فندق فينيسيا بيروت، إلى تعزيز مبادئ التعايش والسلام والاحترام المتبادل، وترسيخ مفهوم الأخوّة الإنسانية كإطار جامع يوحّد بين الأديان والثقافات والحضارات، بما يسهم في تعزيز التماسك المجتمعي والمسؤولية المشتركة.
كما يسعى الحوار إلى دعم الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي من خلال ترسيخ الشراكة الإنسانية وتعزيز التفاعل البنّاء بين مختلف المجتمعات.
ويتضمن برنامج اللقاء كلمات رسمية لكلٍّ من: السفير خالد الغيث، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومعالي أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للاحترام المتبادل والسلام، والأب الدكتور بشارة إيليا، المدير العام في الرهبانية الأنطونية المارونية، والبروفيسور الأب سليم دكاش، رئيس جامعة القديس يوسف، وقدس الأباتي جوزف بو رعد، الرئيس العام للرهبانية الأنطونية المارونية، وسيادة المطران شارل مراد، رئيس لجنة الحوار المسيحي الإسلامي.

لبنان
الأخوة الإنسانية
اليوم العالمي للأخوة الإنسانية
التسامح
بيروت
خالد الغيث
أحمد بن محمد الجروان
