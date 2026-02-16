لجنة إدارة غزة تنتظر اجتماع «مجلس السلام»

حسن الورفلي (القاهرة)

أعلن مسؤول باللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، أمس، أن موعد عودة رئيس وأعضاء اللجنة إلى القطاع، سيجري إعلانه رسمياً بعد اجتماع «مجلس السلام» المرتقب بواشنطن، الخميس المقبل.

وأشار المصدر إلى أن رئيس اللجنة علي شعث، تلقى خلال الأيام الماضية وعوداً إيجابية بتوفير متطلبات عمل اللجنة بعد قمة واشنطن، خصوصاً ما يتعلق بتمويل الموازنات المالية لعمل اللجنة في مرحلة الإغاثة والتعافي وبدء إعادة إعمار القطاع. وكشف مصدر دبلوماسي عربي عن اتصالات مكثفة تجريها عدد من الدول العربية والإسلامية قبيل انعقاد مجلس السلام، وذلك لتنسيق المواقف حول أولويات المرحلة المقبلة لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة والمضي قدماً نحو تفعيل المرحلة الثانية.

وأوضح المصدر – فضل عدم نشر اسمه – في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الدول العربية والإسلامية ستدعو إلى ضرورة تسريع عملية التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة مع التأكيد على ضرورة نشر قوة الاستقرار الدولية في أسرع وقت ممكن، بالإضافة لمطالبة الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من مناطق الخط الأصفر وفق ما نصت عليه خطة الرئيس الأميركي. وأشار المصدر إلى أن الدول العربية والإسلامية ستعلن خلال ساعات موقفها من مقتضيات المرحلة المقبلة بالقطاع، مؤكداً وجود تخوفات من حالة الجمود الراهن وتلكؤ إسرائيل في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية بذرائع غير مقنعة، لافتاً إلى وجود دعم أوروبي للتحرك العربي والإسلامي الذي يهدف لإلزام إسرائيل بتنفيذ خطة وقف إطلاق النار بكافة مراحلها.