الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

جنود أميركيون يصلون إلى نيجيريا ضمن دعم أمني

استعراض جنود في نيجيريا
16 فبراير 2026 22:20

أعلن ​المتحدث باسم وزارة الدفاع في نيجيريا، ⁠اليوم الاثنين، أن ​حوالي ​100 ‌جندي أميركي ⁠وصلوا إلى ​البلاد فميا تكثف ‌فيه الولايات المتحدة عملياتها العسكرية ​ضد أنشطة الجماعات المتطرفة والإرهاب.
وقال الجيش، في بيان، إن وصول القوات الأميركية جاء بعد طلب قدمته الحكومة النيجيرية إلى الحكومة الأميركية للمساعدة في التدريب والدعم الفني وتبادل المعلومات الاستخبارية.
وشنت الولايات المتحدة، في ‌ديسمبر الماضي، غارات استهدفت متشددين مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
⁠ويعمل ‌فريق ‌صغير من العسكريين الأميركيين ⁠على الأرض ​للمساعدة في تعزيز قدرات نيجيريا المتعلقة بالمخابرات وللمساعدة في تدريب الجيش وقوات الأمن.
وقال الميجر جنرال سامايلا أوبا، المتحدث باسم قيادة الدفاع النيجيرية، إن ​القوات الأميركية ‌ستتولى ⁠مهمة ‌تدريب القوات المحلية وتقديم المشورة ‌لها، لكنها لن تشارك في أي عمليات قتالية.
وذكر الجيش ⁠النيجيري، في وقت سابق من فبراير ​الجاري، أنه يتوقع وصول نحو 200 عسكري أميركي إضافي.

أخبار ذات صلة
الجيش العراقي ينفذ عملية أمنية واسعة ضد «داعش»
10 قتلى بهجمات إرهابية في بوركينا فاسو
المصدر: وكالات
نيجيريا
جنود أميركيون
مكافحة الإرهاب
جماعات إرهابية
آخر الأخبار
أعلام الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
علوم الدار
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
اليوم 12:11
«بطولة مانشستر سيتي أبوظبي» تحسم موعد نسخة 2027
الرياضة
«بطولة مانشستر سيتي أبوظبي» تحسم موعد نسخة 2027
اليوم 12:05
محفظة «أي إي سي» تحصل على موافقة «المركزي» لإعادة شحن رصيد «AE Coin»
اقتصاد
محفظة «أي إي سي» تحصل على موافقة «المركزي» لإعادة شحن رصيد «AE Coin»
اليوم 12:02
صورة موضوعية
الترفيه
دراسة تؤكد: القيلولة تساعد في تحسين التعلم
اليوم 11:50
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
الرياضة
«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات
اليوم 11:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©