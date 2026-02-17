الأربعاء 18 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

باحثون: على الاتحاد الأوروبي تعزيز الاستعداد لمخاطر تغير المناخ

باحثون: على الاتحاد الأوروبي تعزيز الاستعداد لمخاطر تغير المناخ
17 فبراير 2026 08:20

حذر باحثون في مجال المناخ من أن الاتحاد الأوروبي بحاجة ماسة لتعزيز الاستعدادات لمواجهة المخاطر المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ، مؤكدين في تقرير صدر اليوم الثلاثاء على ضرورة تنسيق الجهود عبر دول الاتحاد بشكل أفضل.

وقال أوتمار إيدينهوفر، رئيس المجلس العلمي الاستشاري الأوروبي لتغير المناخ، الذي نشر التقرير: "الأحداث المتطرفة المرتبطة بالطقس والمناخ تسبب بالفعل خسائر جسيمة في جميع أنحاء أوروبا. وحدها موجات الحر الشديدة تسببت في عشرات الآلاف من الوفيات المبكرة في السنوات الأخيرة". وأضاف إيدينهوفر أن الكوارث المتعلقة بالمناخ تسبب خسائر اقتصادية تبلغ متوسطها نحو 45 مليار يورو (3ر53 مليار دولار) سنوياً، إلى جانب الضرر الذي تلحقه بالأنظمة البيئية.

وحذر المجلس، الذي يتخذ من كوبنهاجن مقراً له، من أن هذه المخاطر من المرجح أن تتفاقم، مشيراً إلى أن أوروبا تسخن بمعدل يقارب ضعفي المتوسط العالمي، مع آثار محسوسة بالفعل في جميع المناطق. وأكد المجلس أنه إلى جانب جهود الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، فإن التكيف مع تغير المناخ أمر بالغ الأهمية.

ومن بين توصياته لجعل الاتحاد الأوروبي أكثر مرونة، دعا المجلس إلى إلزام وتوحيد تقييمات مخاطر المناخ عبر سياسات الاتحاد والدول الأعضاء. كما أوصى المجلس بوضع رؤية واضحة لاتحاد أوروبي مقاوم للمناخ بحلول عام 2050، وزيادة تعبئة الاستثمارات العامة والخاصة، ودمج مخاطر المناخ في جميع مجالات السياسات.

وقال المجلس الاستشاري إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يستعد لسيناريوهات مستقبلية مختلفة وأن يراقب ويقيم باستمرار إجراءات التكيف.

أخبار ذات صلة
الاتحاد الأوروبي يوافق على حزمة جديدة من خطط الاستثمار العسكري
أوروبا تدعو إسرائيل للتراجع عن قرار «تسجيل» أراضي الضفة الغربية
المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
المناخ
آخر الأخبار
«دبي البحري» يحصل على شهادات اعتماد لثلاثة ابتكارات
الرياضة
«دبي البحري» يحصل على شهادات اعتماد لثلاثة ابتكارات
اليوم 19:00
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظم سلسلة بطولات رمضانية
الرياضة
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظم سلسلة بطولات رمضانية
اليوم 18:00
حفل نجمات التنس العالميات يتحول إلى أمسية استثنائية في دبي
الرياضة
حفل نجمات التنس العالميات يتحول إلى أمسية استثنائية في دبي
اليوم 17:30
بمكرمة من محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يأمر بإعفاء 316 مواطناً من سداد القروض الإسكانية
علوم الدار
بمكرمة من محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يأمر بإعفاء 316 مواطناً من سداد القروض الإسكانية
اليوم 17:08
دبي الجنوب تفتتح منشأة «RH Aero» لمعدات وخدمات الطيران
اقتصاد
دبي الجنوب تفتتح منشأة «RH Aero» لمعدات وخدمات الطيران
اليوم 17:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©