باحثون: على الاتحاد الأوروبي تعزيز الاستعداد لمخاطر تغير المناخ

حذر باحثون في مجال المناخ من أن الاتحاد الأوروبي بحاجة ماسة لتعزيز الاستعدادات لمواجهة المخاطر المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ، مؤكدين في تقرير صدر اليوم الثلاثاء على ضرورة تنسيق الجهود عبر دول الاتحاد بشكل أفضل.



وقال أوتمار إيدينهوفر، رئيس المجلس العلمي الاستشاري الأوروبي لتغير المناخ، الذي نشر التقرير: "الأحداث المتطرفة المرتبطة بالطقس والمناخ تسبب بالفعل خسائر جسيمة في جميع أنحاء أوروبا. وحدها موجات الحر الشديدة تسببت في عشرات الآلاف من الوفيات المبكرة في السنوات الأخيرة". وأضاف إيدينهوفر أن الكوارث المتعلقة بالمناخ تسبب خسائر اقتصادية تبلغ متوسطها نحو 45 مليار يورو (3ر53 مليار دولار) سنوياً، إلى جانب الضرر الذي تلحقه بالأنظمة البيئية.



وحذر المجلس، الذي يتخذ من كوبنهاجن مقراً له، من أن هذه المخاطر من المرجح أن تتفاقم، مشيراً إلى أن أوروبا تسخن بمعدل يقارب ضعفي المتوسط العالمي، مع آثار محسوسة بالفعل في جميع المناطق. وأكد المجلس أنه إلى جانب جهود الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، فإن التكيف مع تغير المناخ أمر بالغ الأهمية.



ومن بين توصياته لجعل الاتحاد الأوروبي أكثر مرونة، دعا المجلس إلى إلزام وتوحيد تقييمات مخاطر المناخ عبر سياسات الاتحاد والدول الأعضاء. كما أوصى المجلس بوضع رؤية واضحة لاتحاد أوروبي مقاوم للمناخ بحلول عام 2050، وزيادة تعبئة الاستثمارات العامة والخاصة، ودمج مخاطر المناخ في جميع مجالات السياسات.



وقال المجلس الاستشاري إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يستعد لسيناريوهات مستقبلية مختلفة وأن يراقب ويقيم باستمرار إجراءات التكيف.