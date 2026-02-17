الأربعاء 18 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مودي: "معرض تأثير الذكاء الاصطناعي" تقارب قوي للأفكار والابتكار والنوايا

زوار يشاهدون روبوتاً في أحد مواقع قمة تأثير الذكاء الاصطناعي، في نيودلهي
17 فبراير 2026 13:27

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، إن "معرض تأثير الذكاء الاصطناعي في الهند 2026" (الهند إكسبو)، يمثل تقارباً قوياً للأفكار والابتكار والنوايا، حسبما أفادت وكالة أنباء " برس ترست أوف إنديا".
وافتتح مودي المعرض في نيودلهي، أمس الاثنين، بمشاركة أكثر من 600 شركة ناشئة عالية الإمكانات و13 جناحا وطنيا تعرض التعاون الدولي في مجال نظم الذكاء الاصطناعي البيئي.
وكتب مودي في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي: "معرض تأثير الذكاء الاصطناعي في الهند 2026"يمثل تقاربا قويا للأفكار والابتكار والنوايا.أظهر الإمكانات الاستثنائية للمواهب الهندية في تشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي من أجل الخير العالمي". كما قال رئيس الوزراء إن المعرض، قبل كل شيء، أكد مجددا التزام الهند بتسخير الذكاء الاصطناعي بمسؤولية وشمولية وعلى نطاق واسع من أجل التقدم البشري.
ويضم المعرض 10 ساحات، تغطي أكثر من 70 ألف متر مربع، ويقام في قاعة بهارات ماندابام بمدينة نيودلهي، ويجمع بين شركات التكنولوجيا العالمية والشركات الناشئة والأوساط الأكاديمية والمؤسسات البحثية والوزارات الاتحادية وحكومات الولايات والشركاء الدوليين. ويشتمل المعرض أيضا على 13 جناحا للدول، تعرض التعاون الدولي في نظام الذكاء الاصطناعي البيئي، وهي تضم أجنحة دول أستراليا واليابان وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا وصربيا وإستونيا وطاجيكستان، إضافة إلى قارة أفريقيا. ويستضيف المعرض أكثر من 300 جناح عرض منسق وعروضا توضيحية حية، تدور حول ثلاثة محاور هي الناس والكوكب والتقدم.
وبالإضافة إلى ذلك، يشارك في المعرض أكثر من 600 شركة ناشئة عالية الإمكانات، والعديد منها يبني حلولا ذات صلة عالمية وعلى نطاق سكاني. وتعرض هذه الشركات الناشئة تعرض حلولا عملية تم نشرها بالفعل في بيئات العالم الحقيقي. 

المصدر: وكالات
