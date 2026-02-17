إيران تعلن التوصل لتفاهم بشأن «المبادئ الرئيسة» مع واشنطن

جنيف (وكالات)

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: إن طهران توصلت إلى اتفاق بشأن «المبادئ الرئيسة» خلال المفاوضات غير المباشرة التي جرت أمس في جنيف مع الولايات المتحدة.

وأضاف: «أحرزنا تقدماً إيجابياً مقارنة بالجولة الأخيرة، وسيعمل الجانبان على نسختين لوثائق لاتفاق محتمل، وتبادلها».

وقال: إن «الطرفين لا يزال لديهما قضايا يتعين عليهما العمل لحلها»، وأوضح أن هذا لا يعني أنه سيتم التوصل إلى اتفاق قريباً، ولكنه قال: إن «المسار بدأ».

بدوره، أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، أمس، اختتام المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في جنيف بتحقيق «تقدّم جيّد».