الأربعاء 18 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إيران تعلن التوصل لتفاهم بشأن «المبادئ الرئيسة» مع واشنطن

وزيرا خارجية سويسرا وإيران خلال لقاء في جنيف
18 فبراير 2026 01:31

جنيف (وكالات)

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: إن طهران توصلت إلى اتفاق بشأن «المبادئ الرئيسة» خلال المفاوضات غير المباشرة التي جرت أمس في جنيف مع الولايات المتحدة.
وأضاف: «أحرزنا تقدماً إيجابياً مقارنة بالجولة الأخيرة، وسيعمل الجانبان على نسختين لوثائق لاتفاق محتمل، وتبادلها».
وقال: إن «الطرفين لا يزال لديهما قضايا يتعين عليهما العمل لحلها»، وأوضح أن هذا لا يعني أنه سيتم التوصل إلى اتفاق قريباً، ولكنه قال: إن «المسار بدأ».
بدوره، أعلن  وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، أمس، اختتام المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في جنيف بتحقيق «تقدّم جيّد».

إيران
حوار إيران وأميركا
روسيا
عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني
جنيف
محادثات جنيف
الولايات المتحدة
بدر بن حمد البوسعيدي
