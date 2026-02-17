الأربعاء 18 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

محادثات روسية - أوكرانية برعاية واشنطن في جنيف

جنود أوكرانيون يستعدون لإطلاق قذيفة في منطقة زابوروجيا - أرشيفية
18 فبراير 2026 01:32

جنيف (وكالات)

أخبار ذات صلة
ويتكوف: إحراز "تقدم مهم" في محادثات جنيف بين روسيا وأوكرانيا
إيران تعلن التوصل لتفاهم بشأن «المبادئ الرئيسة» مع واشنطن
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

عقد مفاوضون من أوكرانيا وروسيا، أمس، جولة جديدة من محادثات سلام تتوسط فيها الولايات المتحدة، وتستمر ليومين في جنيف بسويسرا، وتركّز على مسألة الأراضي التي تمثل نقطة الخلاف الرئيسية.
وقال كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم أوميروف: إن «القضايا الأمنية والإنسانية ستكون على جدول أعمال المحادثات».
وكتب في منشور على منصة «إكس»: «نعمل بشكل بناء ومركز ودون الإفراط في التوقعات، مهمتنا هي المضي قدماً بأقصى ⁠قدر ممكن في الحلول التي تقربنا من السلام المستدام».
وقبل المحادثات، شنت روسيا غارات جوية مكثفة ​خلال الليل على مناطق واسعة من أوكرانيا، مما تسبب في أضرار جسيمة لشبكة الكهرباء في مدينة أوديسا الساحلية جنوب البلاد. 
وقال ​زيلينسكي: إنها أدت ‌إلى انقطاع التدفئة والمياه عن عشرات الآلاف.
ودعا زيلينسكي حلفاء كييف إلى زيادة ⁠الضغط على ​روسيا للتوصل إلى اتفاق سلام «حقيقي وعادل» من خلال فرض عقوبات أكثر صرامة، وتزويد أوكرانيا بالأسلحة.

أوكرانيا
روسيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
المباحثات الروسية الأوكرانية
أميركا
جنيف
آخر الأخبار
«دبي البحري» يحصل على شهادات اعتماد لثلاثة ابتكارات
الرياضة
«دبي البحري» يحصل على شهادات اعتماد لثلاثة ابتكارات
اليوم 19:00
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظم سلسلة بطولات رمضانية
الرياضة
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظم سلسلة بطولات رمضانية
اليوم 18:00
حفل نجمات التنس العالميات يتحول إلى أمسية استثنائية في دبي
الرياضة
حفل نجمات التنس العالميات يتحول إلى أمسية استثنائية في دبي
اليوم 17:30
بمكرمة من محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يأمر بإعفاء 316 مواطناً من سداد القروض الإسكانية
علوم الدار
بمكرمة من محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يأمر بإعفاء 316 مواطناً من سداد القروض الإسكانية
اليوم 17:08
دبي الجنوب تفتتح منشأة «RH Aero» لمعدات وخدمات الطيران
اقتصاد
دبي الجنوب تفتتح منشأة «RH Aero» لمعدات وخدمات الطيران
اليوم 17:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©