محادثات روسية - أوكرانية برعاية واشنطن في جنيف

جنيف (وكالات)

عقد مفاوضون من أوكرانيا وروسيا، أمس، جولة جديدة من محادثات سلام تتوسط فيها الولايات المتحدة، وتستمر ليومين في جنيف بسويسرا، وتركّز على مسألة الأراضي التي تمثل نقطة الخلاف الرئيسية.

وقال كبير المفاوضين الأوكرانيين رستم أوميروف: إن «القضايا الأمنية والإنسانية ستكون على جدول أعمال المحادثات».

وكتب في منشور على منصة «إكس»: «نعمل بشكل بناء ومركز ودون الإفراط في التوقعات، مهمتنا هي المضي قدماً بأقصى ⁠قدر ممكن في الحلول التي تقربنا من السلام المستدام».

وقبل المحادثات، شنت روسيا غارات جوية مكثفة ​خلال الليل على مناطق واسعة من أوكرانيا، مما تسبب في أضرار جسيمة لشبكة الكهرباء في مدينة أوديسا الساحلية جنوب البلاد.

وقال ​زيلينسكي: إنها أدت ‌إلى انقطاع التدفئة والمياه عن عشرات الآلاف.

ودعا زيلينسكي حلفاء كييف إلى زيادة ⁠الضغط على ​روسيا للتوصل إلى اتفاق سلام «حقيقي وعادل» من خلال فرض عقوبات أكثر صرامة، وتزويد أوكرانيا بالأسلحة.