باكستان.. مقتل 11 عنصر أمن في هجوم على نقطة تفتيش

إسلام آباد (وكالات)

أعلن الجيش الباكستاني، أمس، مقتل 12 مسلحاً ومصرع 11 من عناصر الأمن في هجوم استهدف نقطة تفتيش أمنية في إحدى المناطق القبلية بإقليم «خيبر بختونخوا» شمالي باكستان.

وقال الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني في بيان: إن «مسلحين حاولوا تنفيذ هجوم على نقطة تفتيش مشتركة لقوات الأمن وأجهزة إنفاذ القانون في منطقة باجور القبلية، إلا أن القوات أحبطت الهجوم بسرعة وحزم».

وأضاف أن «المسلحين صدموا جدار محيط النقطة بمركبة مفخخة، ما أدى إلى انهيار أجزاء من المنشأة وأسفر الانفجار عن مقتل 11 من أفراد القوات الأمنية ومقتل طفلة وإصابة 7 أشخاص آخرين، بينهم نساء وأطفال بسبب تضرر مبان سكنية قريبة».

وأكّد البيان «استمرار الجيش بعمليات التمشيط في المنطقة للقضاء على أي عناصر مسلحة أخرى»، مشدداً على مواصلة الحملة الشاملة لمكافحة الإرهاب حتى القضاء على التهديدات المدعومة من الخارج.

وأضاف أن «تضحيات الجنود والمدنيين الأبرياء تعزز التزام الدولة بحماية البلاد مهما كلف الأمر».

من جانبه، دان رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف الهجوم بشدة، معرباً عن حزنه العميق لمقتل أفراد من القوات الأمنية.