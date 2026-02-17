الأربعاء 18 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«العليا للأخوة الإنسانية» تنظم ملتقى في بيروت لتعزيز الحوار والتعايش المجتمعي

«العليا للأخوة الإنسانية» تنظم ملتقى في بيروت لتعزيز الحوار والتعايش المجتمعي
18 فبراير 2026 01:31

بيروت (وام)

أخبار ذات صلة
الرئيس اللبناني: لم نعُدْ قادرين على تحمّل أي نزاعات
لبنان يستضيف «الأخوّة الإنسانية أساس لمستقبل مشترك»

نظمت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، بالتعاون مع الرهبانية الأنطونية المارونية، واللجنة الأسقفية للحوار المسيحي الإسلامي في لبنان، والمجلس العالمي للتسامح والسلام، لقاء مميزاً للأخوة الإنسانية في بيروت، جمع نخبة من القيادات الدينية والأكاديمية والفكرية الملتزمة بتعزيز الحوار، وترسيخ القيم المشتركة بين المجتمعات.
 وركز اللقاء على تعزيز الحوار بين الأديان، وترسيخ قيم الأخوة الإنسانية والأخلاق في الأنظمة التعليمية، وتمكين الشباب، وتسليط الضوء على الدور الحيوي للابتكار والإعلام المسؤول في دعم التماسك الاجتماعي، وتعزيز التعايش السلمي.
 وأكد المشاركون أهمية العمل المشترك الذي يعزز الفهم المتبادل والتضامن في المجتمعات المتنوعة والمتنامية.
 وفي كلمته الرئيسة، شدّد السفير الدكتور خالد الغيث، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، على أن الأخوة الإنسانية ليست مجرد مفهوم نظري، بل مسؤولية أخلاقية تتجسد من خلال مبادرات عملية مستلهمة من وثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية.
 واستعرض عدة محاور تشمل الإسهام في صياغة السياسات العامة، وترسيخ قيم الأخوة الإنسانية في التعليم، وتفعيل دور الإعلام والتكنولوجيا المسؤولة، وتمكين الأجيال القادمة لتعزيز التعايش والتقارب الإنساني.
 وأكد أهمية تحويل الحوار إلى شراكات فاعلة تسهم في حماية الفئات الأكثر احتياجاً، وتعزيز السلام المستدام والتقدم المجتمعي، مشيراً إلى أن بناء عالم قائم على الاحترام المتبادل والتضامن ممكن عندما تتكاتف الجهود لتعزيز إنسانيتنا المشتركة، وتعكس التزاماً صادقاً بالتعاون والعمل المشترك.
 وجدّد اللقاء التأكيد على دور بيروت منصة للحوار البنّاء، وعكس التزام الجهات المنظمة المستمر بتعزيز الأخوة الإنسانية كأساس لمستقبل أكثر عدلاً وسلاماً وشمولاً.

بيروت
لبنان
اللجنة العليا للأخوة الإنسانية
الأخوة الإنسانية
خالد الغيث
آخر الأخبار
«دبي البحري» يحصل على شهادات اعتماد لثلاثة ابتكارات
الرياضة
«دبي البحري» يحصل على شهادات اعتماد لثلاثة ابتكارات
اليوم 19:00
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظم سلسلة بطولات رمضانية
الرياضة
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظم سلسلة بطولات رمضانية
اليوم 18:00
حفل نجمات التنس العالميات يتحول إلى أمسية استثنائية في دبي
الرياضة
حفل نجمات التنس العالميات يتحول إلى أمسية استثنائية في دبي
اليوم 17:30
بمكرمة من محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يأمر بإعفاء 316 مواطناً من سداد القروض الإسكانية
علوم الدار
بمكرمة من محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يأمر بإعفاء 316 مواطناً من سداد القروض الإسكانية
اليوم 17:08
دبي الجنوب تفتتح منشأة «RH Aero» لمعدات وخدمات الطيران
اقتصاد
دبي الجنوب تفتتح منشأة «RH Aero» لمعدات وخدمات الطيران
اليوم 17:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©