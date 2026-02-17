الأربعاء 18 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الأمم المتحدة: عقبات كبيرة تواجه عمليات الإغاثة في غزة

18 فبراير 2026 01:32

غزة (الاتحاد)

أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن إسرائيل لا تزال تعرقل عمليات الإغاثة الإنسانية المقدمة لغزة. 
وقال دوجاريك، أمس، في مؤتمر صحفي من مقر الأمم المتحدة في نيويورك: «زملاؤنا في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أفادوا بأن العمليات الإنسانية في غزة لا تزال تواجه عقبات كبيرة».
وأوضح أنه من بين نحو 50 مبادرة إغاثية نُسقت بين 6 و11 فبراير الجاري، لم تسمح السلطات الإسرائيلية إلا لنصفها بالدخول إلى غزة.
في غضون ذلك، أعلنت مصادر حكومية في غزة، أمس، مغادرة 65 فلسطينياً وعودة 48 آخرين عبر معبر رفح أمس الأول، ليرتفع إجمالي المسافرين والعائدين إلى 925 شخصاً خلال أسبوعين من إعادة فتح المعبر بشكل محدود وبقيود إسرائيلية.
وبذلك يبلغ إجمالي عدد المسافرين والعائدين عبر المعبر 925 من أصل 3 آلاف مسافر كان يفترض سفرهم ذهاباً وإياباً في الفترة ما بين 2-16 فبراير بنسبة التزام تقارب 31 %، وفق المصادر الحكومية.

حرب غزة
فلسطين
سكان غزة
الحرب في غزة
إسرائيل
قطاع غزة
الإغاثة الإنسانية
الأمم المتحدة
أهالي غزة
غزة
ستيفان دوجاريك
