الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المستشار الألماني يؤيد حظر وسائل التواصل الاجتماعي على القصر

أيقونات مواقع التواصل الاجتماعي على شاشة هاتف ذكي
18 فبراير 2026 13:37

أبدى المستشار الألماني فريدريش ميرتس تأييده لفرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة للقصر. وقال ميرتس: "إذا كان الأطفال اليوم في سن الـ 14 يقضون ما يصل إلى خمس ساعات أو أكثر يوميا أمام الشاشات، وإذا كانت عملية التنشئة الاجتماعية بأكملها تتم فقط عبر هذه الوسيلة، فلا ينبغي أن نستغرب وجود عيوب في الشخصية ومشكلات في السلوك الاجتماعي لدى الشباب". وقبيل انعقاد المؤتمر العام للحزب المسيحي الديمقراطي الذي يقوده ميرتس على المستوى الاتحادي بعد غد الجمعة، تقدم فرع الحزب في ولاية شليزفيج-هولشتاين بطلب يوصي بتحديد الحد الأدنى لسن استخدام إنستجرام وتيك توك وفيسبوك وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي عند 16 عاما، "مصحويا بآلية تحقق إلزامية من العمر".
وقال ميرتس إنه يبدي كثيرا من الميل لهذا المقترح وكذلك للمقترح الصادر عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، الشريك في الائتلاف الحاكم. وكان قياديون بارزون في الحزب الاشتراكي الديموقراطي قدموا ورقة تتضمن مقترحات ملموسة لتنفيذ الحظر، ويتمثل جوهرها في نموذج متدرج حسب الفئات العمرية، يشمل حظرا كاملا للأطفال دون 14 عاما.

أخبار ذات صلة
الإمارات تعزّز شراكاتها الدولية في مؤتمر ميونيخ للأمن
الرئيس اللبناني: لم نعُدْ قادرين على تحمّل أي نزاعات
المصدر: وكالات
التواصل الاجتماعي
فريدريش ميرتس
ألمانيا
آخر الأخبار
الدولار يصعد بعد محضر "المركزي الأميركي"
اقتصاد
الدولار يصعد بعد محضر "المركزي الأميركي"
اليوم 12:03
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
الرياضة
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
اليوم 11:39
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
الرياضة
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
اليوم 11:38
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
الرياضة
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
اليوم 10:48
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
علوم الدار
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
اليوم 10:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©