المستشار الألماني يؤيد حظر وسائل التواصل الاجتماعي على القصر

أبدى المستشار الألماني فريدريش ميرتس تأييده لفرض حظر على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالنسبة للقصر. وقال ميرتس: "إذا كان الأطفال اليوم في سن الـ 14 يقضون ما يصل إلى خمس ساعات أو أكثر يوميا أمام الشاشات، وإذا كانت عملية التنشئة الاجتماعية بأكملها تتم فقط عبر هذه الوسيلة، فلا ينبغي أن نستغرب وجود عيوب في الشخصية ومشكلات في السلوك الاجتماعي لدى الشباب". وقبيل انعقاد المؤتمر العام للحزب المسيحي الديمقراطي الذي يقوده ميرتس على المستوى الاتحادي بعد غد الجمعة، تقدم فرع الحزب في ولاية شليزفيج-هولشتاين بطلب يوصي بتحديد الحد الأدنى لسن استخدام إنستجرام وتيك توك وفيسبوك وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي عند 16 عاما، "مصحويا بآلية تحقق إلزامية من العمر".

وقال ميرتس إنه يبدي كثيرا من الميل لهذا المقترح وكذلك للمقترح الصادر عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، الشريك في الائتلاف الحاكم. وكان قياديون بارزون في الحزب الاشتراكي الديموقراطي قدموا ورقة تتضمن مقترحات ملموسة لتنفيذ الحظر، ويتمثل جوهرها في نموذج متدرج حسب الفئات العمرية، يشمل حظرا كاملا للأطفال دون 14 عاما.