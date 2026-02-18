الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
إعادة انتخاب رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي

ساناي تاكايتشي تحيي الحضور في جلسة مجلس النواب بطوكيو بعد اختيارها رئيسة وزراء اليابان
18 فبراير 2026 10:51

 تم اليوم الأربعاء إعادة انتخاب رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي رسميا، بعد فوزها الانتخابي القوي، وهو ما يعد إجراء شكليا يتيح لها التركيز على تسريع المشاورات الخاصة بالموازنة وتطبيق اتفاق تجاري تم التوصل إليه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن التصويت على انتخابها كان شبه مؤكد بعدما حصل حزبها الليبرالي الديموقراطي على أغلبية تقدر بثلثي المقاعد في مجلس النواب في الانتخابات التي أجريت في الثامن من فبراير الجاري. وحصلت تاكايتشي في تصويت اليوم على 354 صوتا من بين 464 صوتا. وقد أعلنت تاكايتشي في وقت سابق من اليوم عن الحزمة الأولى من مشاريع ضمن التزام ياباني بقيمة 550 مليار دولار وفقا لاتفاق تجاري تم التوصل إليه مع ترامب العام الماضي. وكتبت في منشور: "سوف تواصل اليابان وأميركا العمل سويا لضمان تنفيذ سريع وسلسل لهذه المشاريع".

المصدر: وكالات
انتخابات
اليابان
ساناي تاكايتشي
