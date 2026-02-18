الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الفلبين: تسجيل ثورانات بركانية في فوهة بركان مايون

الفلبين: تسجيل ثورانات بركانية في فوهة بركان مايون
18 فبراير 2026 14:30

ذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل اليوم الأربعاء أنه تم تسجيل ثورانات بركانية خفيفة إلى متوسطة في فوهة بركان مايون.

وأضاف المعهد أنه تم تسجيل النشاط من الساعة السابعة و34 دقيقة مساء إلى الثامنة و35 دقيقة مساء أمس الثلاثاء مع تدفق مستمر للحمم البركانية، حسب وكالة أنباء الفلبين اليوم الأربعاء.

أخبار ذات صلة
زلزال قوي يضرب إيران
زلزال قوي يضرب مقاطعة في الفلبين

وتسبب بركان مايون في حدوث ثمانية زلازل بركانية و497 انهياراً صخرياً. وخلال فترة مراقبة لمدة 24 ساعة، انبعث من البركان 3217 طناً من ثاني أكسيد الكبريت. واستمر ثوران بركان مايون لمدة 43 يوماً متتالياً.

المصدر: وكالات
بركان
الفلبين
زلزال
آخر الأخبار
الدولار يصعد بعد محضر "المركزي الأميركي"
اقتصاد
الدولار يصعد بعد محضر "المركزي الأميركي"
اليوم 12:03
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
الرياضة
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
اليوم 11:39
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
الرياضة
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
اليوم 11:38
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
الرياضة
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
اليوم 10:48
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
علوم الدار
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
اليوم 10:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©