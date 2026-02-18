الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البرلمان الأوروبي يحظر أدوات الذكاء الاصطناعي على أجهزته الرسمية

البرلمان الأوروبي يحظر أدوات الذكاء الاصطناعي على أجهزته الرسمية
18 فبراير 2026 21:47

قرر البرلمان الأوروبي حظر استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المدمجة على الأجهزة الرسمية للبرلمانيين والموظفين، استجابة لتحذيرات تتعلق بالأمن السيبراني وحماية الخصوصية.

وأوضحت إدارة تقنية المعلومات في البرلمان، عبر مراسلات داخلية، أن تعطيل هذه الأدوات يُعد الخيار «الأكثر أماناً» حالياً، نظراً لعدم القدرة على ضمان أمن البيانات المُحملة على خوادم شركات الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن تقييم حجم المعلومات المُشاركة مع تلك الشركات لا يزال مستمراً.

أخبار ذات صلة
«أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي» يبدأ 6 أبريل
أسرة حميد اللوغاني.. شغف بالابتكار

ويشمل قرار الحظر أدوات بارزة مثل «كوبايلوت» من «مايكروسوفت»، و«تشات جي بي تي» من «أوبن إيه آي»، و«كلود» من «أنثروبيك».

المصدر: وام
البرلمان الأوروبي
الذكاء الاصطناعي
الاتحاد الأوروبي
الأمن السيبراني
مايكروسوفت
أوبن أيه آي
شركة أنثروبيك
آخر الأخبار
الدولار يصعد بعد محضر "المركزي الأميركي"
اقتصاد
الدولار يصعد بعد محضر "المركزي الأميركي"
اليوم 12:03
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
الرياضة
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
اليوم 11:39
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
الرياضة
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
اليوم 11:38
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
الرياضة
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
اليوم 10:48
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
علوم الدار
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
اليوم 10:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©