الأخبار العالمية

فرنسا تسجّل هطولاً قياسياً للأمطار المتواصلة منذ 35 يوماً

18 فبراير 2026 22:04

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، اليوم الأربعاء، تسجيل أطول سلسلة من الأيام الممطرة في البلاد منذ بدء القياسات عام 1959، بعد 35 يوماً متتالياً من هطول الأمطار.

وأوضحت الهيئة أن الفترة الممتدة من 14 يناير إلى 17 فبراير شهدت أمطاراً غزيرة تسببت في فيضانات بعدة مناطق، مرجحة استمرارها في ظل توقعات بهطول مزيد من الأمطار خلال الأيام المقبلة.

كما أُبلغ، عن فقدان رجل إثر انقلاب قاربه في نهر لوار، في وقت تواصل فيه مستويات المياه ارتفاعها في أربع مقاطعات غرب فرنسا وُضعت تحت حالة الإنذار الأحمر، وسط مخاوف من تفاقم الوضع مع وصول العاصفة «بيدرو» وارتفاع المدّ والجزر.

وإلى جانب فرنسا، تواجه دول أوروبية أخرى طقساً قاسياً وفيضانات، لا سيما البرتغال، حيث عُثر على جثتي زوجين في الستينيات من العمر داخل سيارتهما في منطقة غمرتها المياه.

المصدر: آ ف ب
