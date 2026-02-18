الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

56 مريضاً ومرافقاً يغادرون غزة عبر معبر رفح في أول أيام رمضان

معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة (رويترز)
19 فبراير 2026 02:11

غزة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
سعود بن صقر يستقبل المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك
85 دولة تدين خطط إسرائيل بشأن الضفة

غادر 56 مريضاً ومرافقاً قطاع غزة، أمس، عبر معبر رفح البري في أول أيام شهر رمضان المبارك، ضمن دفعة جديدة من المرضى والحالات الإنسانية في إطار الجهود المتواصلة لتأمين العلاج للفلسطينيين خارج القطاع.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان: إن عملية السفر انطلقت من مستشفى المواصي الميداني التابع لها في غزة، موضحة أن الدفعة شملت 21 مريضاً و35 مرافعاً.
وأضافت الجمعية أن طواقمها تولت نقل المرضى بواسطة سيارات الإسعاف التابعة لها، مع توفير المتابعة والرعاية الطبية اللازمة حتى استكمال إجراءات السفر عبر المعبر. وأشارت إلى أنه منذ إعادة فتح معبر رفح غادر القطاع نحو 260 مريضاً من أصل أكثر من 18500 مريض بحاجة إلى الاجلاء الطبي.

غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
مصر
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
معبر رفح
معبر رفح الحدودي
رمضان
شهر رمضان
آخر الأخبار
الدولار يصعد بعد محضر "المركزي الأميركي"
اقتصاد
الدولار يصعد بعد محضر "المركزي الأميركي"
اليوم 12:03
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
الرياضة
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
اليوم 11:39
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
الرياضة
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
اليوم 11:38
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
الرياضة
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
اليوم 10:48
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
علوم الدار
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
اليوم 10:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©