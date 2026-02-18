الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

85 دولة تدين خطط إسرائيل بشأن الضفة

مستوطنة إسرائيلية قرب مدينة بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة (أرشيفية)
19 فبراير 2026 02:11

نيويورك (وكالات)

أدانت عشرات الدول، أمس، خطط إسرائيل لتوسيع وجودها في الضفة الغربية. 
وجاء في بيان وقعته 85 دولة وعدد من المنظمات الدولية: «ندين بشدة القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الرامية إلى توسيع الوجود غير القانوني لإسرائيل في الضفة الغربية». وأضاف البيان: «مثل هذه القرارات تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي ويجب التراجع عنها فوراً، ونؤكد في هذا الصدد معارضتنا الشديدة لأي شكل من أشكال الضم».
ومن بين الموقعين على البيان ألمانيا وفرنسا والصين وروسيا، بينما لم تشارك الولايات المتحدة. وأوضح البيان: «نكرر رفضنا لجميع الإجراءات الرامية إلى تغيير التركيبة السكانية أو الطابع أو الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية». وأضاف: «مثل هذه الإجراءات تنتهك القانون الدولي، وتقوض الجهود المستمرة من أجل السلام والاستقرار في المنطقة، وتتعارض مع الخطة الشاملة، وتهدد إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع».
ووفقاً لتقارير إعلامية، وافقت الحكومة الإسرائيلية على اقتراح يسهل على المستوطنين الإسرائيليين شراء الأراضي في الضفة الغربية، ما قد يترتب عليه عواقب بعيدة المدى على السكان الفلسطينيين هناك.

