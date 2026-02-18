الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

العراق وروسيا يبحثان تبادل سجناء عناصر «داعش»

مركبات أميركية ترافق حافلات تنقل معتقلي تنظيم داعش من سوريا إلى العراق - أرشيفية
19 فبراير 2026 02:11

هدى جاسم (بغداد)

دعا وزير العدل العراقي خالد شواني، أمس، حكومة روسيا إلى أهمية تنظيم ملف تبادل المحكومين بين بغداد وموسكو بينهم الذين تم تسلمهم مؤخراً من الأراضي السورية ضمن إجراءات رسمية معتمدة عبر اتفاقية قانونية واضحة. وشدد وزير العدل العراقي، خلال استقباله سفير روسيا لدى العراق، ألبروس كوتراشيف، على أهمية تنظيم هذا الملف عبر اتفاقية قانونية واضحة وفق الضوابط المعتمدة. 
وكان العراق أعلن رسميا تسلم 5704 من عناصر «داعش» من السلطات السورية عبر التحالف الدولي لإيداعهم في السجون العراقية، ويمثلون 61 دولة بينهم 130 يحملون الجنسية الروسية. 
في السياق، وصلت 6 حافلات تقل نحو 400 شخص من قاطني مخيم الهول الذي يضم عوائل عناصر «داعش» في ريف الحسكة، إلى مخيم مجهز قرب بلدة أخترين في ريف حلب الشمالي، في إطار خطة لنقل العائلات المتبقية من المخيم السوري. 
وقال مسؤول في منظمة «وحدة دعم الاستقرار»، لوكالة الأنباء السورية «سانا» أمس: إن الوحدة تشارك في استقبال العائلات بالتعاون مع مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، موضحاً أن عدد العائلات المنقولة يقدر بنحو 150 عائلة، معظم أفرادها من النساء والأطفال. 
ويوم الأحد الماضي، قال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، جونزالو فارجاس يوسا، إن السلطات السورية أبلغت المفوضية بخطة لنقل العائلات المتبقية في مخيم الهول بمحافظة الحسكة إلى مخيم آخر في مدينة أخترين بريف حلب.

العراق
روسيا
داعش
عناصر داعش
وزارة العدل العراقية
وزير العدل العراقي
