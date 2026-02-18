الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

واشنطن: تحركات ملموسة لتوحيد الجيش الليبي

آليات عسكرية تابعة للجيش الليبي (أرشيفية)
19 فبراير 2026 02:11

حسن الورفلي (بنغازي)

أكّد ممثل الولايات المتحدة ومستشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مسعد بولس، أمام مجلس الأمن، أنه يعمل على جمع كبار المسؤولين من شرق ليبيا وغربها لوضع خطوات ملموسة نحو الاندماج والتكامل الاقتصادي والعسكري.
وأوضح بولس، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا، أن القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» ستجري في أبريل المقبل تدريباتها السنوية في مدينة سرت، بمشاركة قوات ليبية من الشرق والغرب جنباً إلى جنب، واصفاً الخطوة بأنها بداية لمزيد من برامج التدريب المشترك بين الجانبين.
كما أضاف مستشار ترامب أنه يشجع القادة الليبيين على تنفيذ اتفاق التنمية الموحد بالكامل، والذي دعمت واشنطن التوصل إليه، إلى جانب اعتماد ميزانية سنوية موحدة، معتبراً أن ذلك يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق المصالحة الاقتصادية.
 وأشار بولس إلى أن الاتفاقات والتنازلات المتبادلة تفتح الباب أمام تعاون عملي يسهم في تهيئة الظروف لإقامة حوكمة موحدة، تمهيداً لإجراء الانتخابات.
يأتي ذلك فيما أعلنت السفارة الأميركية في ليبيا أن نائب قائد القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» جون برينان والقائم بالأعمال جيريمي برنت، التقى الخميس الماضي في طرابلس، رئيس الأركان العامة صلاح الدين النمروش.
وأوضحت السفارة حينها في بيان على «إكس»، أن «اللقاء استعرض الدعم الأميركي المستمر للجهود التي تقودها ليبيا لتجاوز الانقسامات الداخلية، وتوحيد المؤسسات العسكرية».
كما ختمت مؤكّدة أن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بمساعدة الليبيين في سعيهم لإضفاء الطابع المهني على القوات الأمنية.

الجيش الليبي
قوات الجيش الليبي
أميركا
ليبيا
الأزمة الليبية
الأزمة في ليبيا
الأزمة السياسية في ليبيا
مسعد بولس
مجلس الأمن
مجلس الأمن الدولي
