الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الغذاء العالمي»: مساعدات تدخل كردفان لأول مرة منذ عامين

سودانيون نازحون جراء الصراع من دارفور وجنوب كردفان (من المصدر)
19 فبراير 2026 02:11

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
قرقاش: بريطانيا تفند مزاعم تسليح الإمارات للدعم السريع
الأمم المتحدة: عقبات كبيرة تواجه عمليات الإغاثة في غزة

أعلن برنامج الغذاء العالمي، أمس، أن مساعدات إنسانية وصلت إلى مدينتي الدلنج وكادوقلي في ولاية جنوب كردفان، وهي مناطق كانت معزولة إلى حد كبير عن الإغاثة لأكثر من عامين.
وأوضح البرنامج أنه نقل شحنات غذائية لدعم نحو 70 ألف شخص، بينهم 21 ألفاً من الأمهات والأطفال، حصلوا على أغذية علاجية ومتخصصة للوقاية من سوء التغذية.
وبحسب تقرير للأمم المتحدة، أجبر تصاعد العنف وانعدام الأمن على طول الطريق الرئيسي بين الأبيض- الدلنج- كادوقلي القافلة على التوقف لأكثر من أربعين يوماً، مما أدى إلى تأخير المهمة، وتعريض المجتمعات المحلية لمزيد من المخاطر.
كما أوضح أن القافلة وصلت إلى الدلنج بعد اجتيازها طريقاً وعراً أطول وأكثر صعوبة.
من جانبه، قال ممثل «اليونيسف» في السودان، شيلدون ييت: «يمثل وصول هذه القافلة شريان حياة بالغ الأهمية للأطفال الذين انقطعت عنهم المساعدات لفترة طويلة جداً».
بدورها، قالت القائمة بأعمال مدير برنامج الأغذية العالمي في السودان، ماكينا ووكر: «بعد أسابيع من التأخير والالتفاف الصعب، وصلت هذه الإمدادات المنقذة للحياة، بما في ذلك المساعدات الغذائية، أخيراً إلى الدلنج وكادوقلي، وهذا يدل على ما يُمكن تحقيقه عندما نتمكن من التحرك، حتى في ظل ظروف بالغة الصعوبة».

برنامج الغذاء العالمي
كردفان
جنوب كردفان
الأمم المتحدة
المساعدات الإنسانية
السودان
أزمة السودان
الأزمة السودانية
الحرب في السودان
الصراع في السودان
آخر الأخبار
الدولار يصعد بعد محضر "المركزي الأميركي"
اقتصاد
الدولار يصعد بعد محضر "المركزي الأميركي"
اليوم 12:03
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
الرياضة
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
اليوم 11:39
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
الرياضة
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
اليوم 11:38
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
الرياضة
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
اليوم 10:48
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
علوم الدار
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
اليوم 10:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©