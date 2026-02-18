الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زيلينسكي: مواقف موسكو وكييف لا تزال متباينة

وفود من أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة قبيل بدء محادثات الجولة الثالثة في جنيف (رويترز)
19 فبراير 2026 02:11

جنيف (وكالات)

أخبار ذات صلة
العراق وروسيا يبحثان تبادل سجناء عناصر «داعش»
«تريندز» يستشرف مستقبل السياسات واقتصاد الانتباه
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أمس، أن مواقف أوكرانيا وروسيا لا تزال متباينة بشأن قضايا مركزية متعلقة بإنهاء الحرب، بعد جولة تفاوض امتدت على يومين، وتوسطت فيها الولايات المتحدة في جنيف.
وقال زيلينسكي، بعد انتهاء المحادثات «يمكننا أن نستخلص أنه تم إنجاز بعض الأعمال التمهيدية، ولكن في الوقت الحالي لا تزال المواقف مختلفة، لأن المفاوضات لم تكن سهلة».
وأضاف أن «القضايا الحساسة» التي لم تُحل في المحادثات، وتشمل مصير الأراضي المحتلة في شرق أوكرانيا، والوضع المستقبلي لمحطة زابوريجيا للطاقة التي تسيطر عليها القوات الروسية. وتوزعت المباحثات بين مجموعتي عمل، ركّزت الأولى على الأبعاد السياسية للنزاع، والثانية على الأبعاد العسكرية.
في ما يتعلق بالشق العسكري، قال زيلينسكي: إن الجانبين توصلا إلى اتفاق حول «الغالبية العظمى من النقاط» المتعلقة بتنفيذ وقف إطلاق النار ومراقبته، في حال التوصل لاتفاق.
وأضاف «ستكون هذه المراقبة بمشاركة الأميركيين بالتأكيد، وأرى في ذلك إشارة إيجابية»، لكنه شدد على أن التوصل إلى هدنة يتطلب إرادة سياسية مشتركة، وهو ما يبدو حالياً أمراً بعيد المنال.
ووصف كبير المفاوضين الروس، فلاديمير ميدينسكي، المفاوضات بأنها كانت صعبة لكن جادة.
وقال ميدينسكي لوسائل إعلام روسية حكومية «جرت المفاوضات على مدى يومين، واستمرت لوقت طويل جداً، أمس الأول، بصيغ مختلفة، ولقرابة الساعتين أمس».
من الجهة المقابلة، قال رئيس وفد التفاوض الأوكراني، رستم عمروف: إن المباحثات «حققت تقدماً، لكن لا يمكن الكشف عن أي تفاصيل في هذه المرحلة».
وجرت هذه المفاوضات استناداً إلى الخطة الأميركية المُعلنة قبل أشهر والتي تنصّ على تنازل أوكرانيا عن أراض تُطالب بها روسيا، مقابل ضمانات أمنية غربية.
وتتعثر المفاوضات تحديداً حول مصير إقليم دونباس الصناعي الواقع في الشرق الأوكراني، إذ تطالب موسكو بانسحاب القوات الأوكرانية من منطقة دونيتسك الواقعة فيه، وهو ما ترفضه كييف.
واجتمعت الوفود الروسية والأوكرانية والأميركية في فندق إنتركونتننتال في جنيف، في جلسات مغلقة، بعد يوم شهد توتراً كبيراً بحسب مصدر مقرب من الوفد الروسي. وأمس الأول، حضر إلى جنيف مستشارون من أربع دول أوروبية هي: ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، لكنهم لم يشاركوا في المفاوضات.
وشدد زيلينسكي على أن مشاركة أوروبا في مسار التفاوض أمر حيوي لضمان صمود أي اتفاقات.
من جانبه، قال المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف، الذي يمثل إدارة الرئيس ترامب في المحادثات: إن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها بلاده قطعت خطوات واسعة في جهودها لإنهاء النزاع.
وكتب ويتكوف على منصة «إكس»: «نجاح الرئيس ترامب في جمع طرفي النزاع في هذه الحرب أدى إلى إحراز تقدم هام، ونحن فخورون بالعمل تحت قيادته لوقف القتل في هذا النزاع».

فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
روسيا
روسيا وأوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
الحرب في أوكرانيا
المباحثات الروسية الأوكرانية
الرئيس الأوكراني
محادثات جنيف
آخر الأخبار
الدولار يصعد بعد محضر "المركزي الأميركي"
اقتصاد
الدولار يصعد بعد محضر "المركزي الأميركي"
اليوم 12:03
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
الرياضة
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
اليوم 11:39
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
الرياضة
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
اليوم 11:38
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
الرياضة
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
اليوم 10:48
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
علوم الدار
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
اليوم 10:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©