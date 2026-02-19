الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

النمسا تنضم إلى بيان مشترك لـ 85 دولة يدين الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية

النمسا تنضم إلى بيان مشترك لـ 85 دولة يدين الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية
19 فبراير 2026 15:06
19 فبراير 2026 15:06

كررت النمسا إدانة الإجراءات الأخيرة، التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وقالت وزيرة الخارجية، بيآتا ماينل-رايزينجر، "التطورات في الضفة الغربية أكثر من مجرد مثيرة للقلق"، وتابعت "نكرر إدانتنا الشديدة للقرارات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية ونناشد إسرائيل بشكل عاجل التراجع عن هذه الخطوات."

وأعلنت وزارة الخارجية النمساوية عن انضمام البلاد إلى بيان مشترك ضم 85 دولة، تم الإعلان عنه بمقر منظمة الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، "أدان بشدة القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تهدف إلى توسيع الوجود الإسرائيلي غير الشرعي في الضفة الغربية"، وانتقدت الدول المشاركة في البيان - المقترح الذي قدمته الحكومة الإسرائيلية لتسهيل حصول المستوطنين على الأراضي في الضفة الغربية.

المصدر: وام
النمسا
الضفة
الضفة الغربية
إسرائيل
