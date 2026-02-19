الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

السويد تتعهد بدعم أوكرانيا لتعزيز الدفاع الجوي

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
19 فبراير 2026 20:37

أعلنت السويد، اليوم الخميس، تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 12,9 مليار كرونة (1,4 مليار دولار أميركي)، مخصصة بشكل أساسي لقدرات الدفاع الجوي.
وقال  بال يونسون  وزير الدفاع السويدي إنّ حزمة المساعدات العسكرية هذه "ثالث أكبر حزمة قدّمتها السويد حتى الآن لأوكرانيا"، موضحا أنها تستند إلى الاحتياجات التي عبّرت عنها كييف "أي الدفاع الجوي، والحفاظ على المنصّات التي سلّمناها من خلال تزويدها بالذخيرة".
وبحسب الحكومة، سيُخصّص نحو 4,3 مليار كرونة لتزويد أوكرانيا بـ"قدرات متقدّمة للدفاع الجوي قصير المدى".
وسيُستخدم جزء من هذا التمويل لتسليم وحدات إضافية من نظام المدفعية المضادّة للطائرات المتنقّل "تريدون إم كاي2"، الذي أعلنت السويد في مطلع فبراير أنّها ستزوّد أوكرانيا به.
وقال يونسون إنّ الهدف هو تسليم هذه الأنظمة إلى أوكرانيا خلال 24 شهرا.
وسيُخصّص ما تبقّى من الأموال لكميات كبيرة من الذخيرة، بما في ذلك قذائف مدفعية بعيدة المدى، فضلا عن التدريب وتوسيع مشروع تعاون مع أوكرانيا بشأن الطائرات المسيّرة بعيدة المدى.
وتندرج هذه الأموال ضمن الميزانية السنوية التي خصّصتها السويد لدعم أوكرانيا والبالغة 40 مليار كرونة.
وأشار يونسون إلى أنّه سيُعلن عن 27 مليار كرونة المتبقية من ميزانية هذا العام في الربيع والصيف.
ومع حزمة المساعدات العسكرية الأخيرة، وهي الحادية والعشرون التي تقدّمها السويد لأوكرانيا منذ بدء الأزمة  في العام 2022، تكون الدولة الإسكندنافية قد قدّمت 103 مليارات كرونة من الدعم العسكري.

