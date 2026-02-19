الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل 15 طفلاً بقصف مخيم للنازحين في كردفان بالسودان

مخيم للنازحين في ولاية شمال كردفان - أرشيفية
20 فبراير 2026 02:39

نيويورك (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
نائب المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: انهيار غير مسبوق للأوضاع المعيشية في السودان
«الأغذية العالمي»: أفغانستان تواجه أزمة جوع كارثية

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، مقتل 15 طفلاً على الأقل يوم الاثنين الماضي، جراء قصف طائرة مسيرة مخيم «السنط» للنازحين بولاية غرب كردفان جنوبي السودان.
وقالت منظمة الأمم المتحدة لحماية الطفولة «اليونيسف»: «أفادت التقارير بمقتل ما لا يقل عن 15 طفلًا وإصابة 10 آخرين، جراء ضربة بطائرة مُسيّرة استهدفت معسكراً للنازحين في منطقة السنط بولاية غرب كردفان، الاثنين الماضي».
وكانت غرفة طوارئ محلية السنط، وهي مجموعة محلية توثق انتهاكات الحرب الأهلية، قالت في بيان إن «طائرة مسيّرة تابعة للقوات المسلحة السودانية قصفت مركزاً للنازحين ما أسفر عن مقتل 26 شخصاً بينهم 15 طفلا، بالإضافة إلى إصابة 14 شخصاً».
ومنذ أواخر أكتوبر 2025، تشهد ولايات كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات ضارية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

السودان
الحرب في السودان
الصراع في السودان
أزمة السودان
الأزمة السودانية
مخيمات النازحين
مخيمات اللاجئين
كردفان
الأمم المتحدة
اليونيسف
منظمة الأمم المتحدة للطفولة
آخر الأخبار
أوسيمين يكشف أسراره ودور سباليتي في إعادته للحياة
الرياضة
أوسيمين يكشف أسراره ودور سباليتي في إعادته للحياة
اليوم 20:15
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
علوم الدار
الإمارات ترسل 30 طنا من المساعدات الغذائية لدعم المتضررين من الجفاف في كينيا
اليوم 19:59
طحنون بن زايد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون
علوم الدار
طحنون بن زايد يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون
اليوم 19:54
ميلان بطل المرحلة الخامسة من طواف الإمارات في دبي
الرياضة
ميلان بطل المرحلة الخامسة من طواف الإمارات في دبي
اليوم 19:53
شرطة أبوظبي تستعرض تقنيات التدريب الافتراضي في «الماسترز 2026»
الرياضة
شرطة أبوظبي تستعرض تقنيات التدريب الافتراضي في «الماسترز 2026»
اليوم 19:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©