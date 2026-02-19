مقتل 15 طفلاً بقصف مخيم للنازحين في كردفان بالسودان

نيويورك (الاتحاد)

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، مقتل 15 طفلاً على الأقل يوم الاثنين الماضي، جراء قصف طائرة مسيرة مخيم «السنط» للنازحين بولاية غرب كردفان جنوبي السودان.

وقالت منظمة الأمم المتحدة لحماية الطفولة «اليونيسف»: «أفادت التقارير بمقتل ما لا يقل عن 15 طفلًا وإصابة 10 آخرين، جراء ضربة بطائرة مُسيّرة استهدفت معسكراً للنازحين في منطقة السنط بولاية غرب كردفان، الاثنين الماضي».

وكانت غرفة طوارئ محلية السنط، وهي مجموعة محلية توثق انتهاكات الحرب الأهلية، قالت في بيان إن «طائرة مسيّرة تابعة للقوات المسلحة السودانية قصفت مركزاً للنازحين ما أسفر عن مقتل 26 شخصاً بينهم 15 طفلا، بالإضافة إلى إصابة 14 شخصاً».

ومنذ أواخر أكتوبر 2025، تشهد ولايات كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات ضارية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.