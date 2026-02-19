الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

«الأغذية العالمي»: أفغانستان تواجه أزمة جوع كارثية

أفغان ينتظرون الحصول على الخبز في كابول (أ ف ب)
20 فبراير 2026 02:39

كابول (وكالات)

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من أن أفغانستان تواجه أزمة جوع كارثية.
وقال جون أيليف، مدير البرنامج في أفغانستان: «نحن نواجه أزمة غذائية كارثية، حيث يعاني ثلثا البلاد من سوء تغذية حاد خطير أو يصل إلى مستوى الأزمة. هذه هي أعلى نسبة سوء تغذية مسجلة في البلاد على الإطلاق. وحياة 4 ملايين طفل في خطر». 
واعتمدت أفغانستان لفترة طويلة على المساعدات الخارجية، وتفاقمت الحالة بسبب الاقتصاد المتهالك، والجفاف الشديد، والزلزالين المدمرين في أواخر عام 2025، وعودة 5.3 مليون أفغاني طردوا بشكل أساسي من باكستان وإيران المجاورتين.

أفغانستان
برنامج الأغذية العالمي
الأمم المتحدة
أزمة غذائية
