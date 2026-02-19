الجمعة 20 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

34 قتيلاً بهجمات مسلحة في نيجيريا

أفراد من الشرطة النيجيرية
20 فبراير 2026 02:39

أبوجا (وكالات)

أعلنت وسائل إعلام محلية في نيجيريا، أمس، مقتل عشرات الأشخاص جراء هجمات نفذها مقاتلون من جماعة «لاكوراوا» المتطرفة، استهدفت 7 قرى في ولاية كيبي، شمال غرب البلاد.
ونقلت التقارير عن المتحدث باسم شرطة ولاية كيبي، بشير عثمان، قوله إن عشرات الأشخاص قتلوا عندما حاول سكان قرويون التصدي للمهاجمين.
وأشار تقرير أمني إلى أن حصيلة الضحايا تجاوزت 34 مدنياً في هذه الهجمات.
وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع النيجيرية، الميجور جنرال سامايلا أوبا، وصول نحو 100 عسكري أميركي إلى نيجيريا في 16 فبراير الجاري.
ويأتي ذلك في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة عملياتها العسكرية لاستهداف الجماعات الإرهابية في المنطقة.

نيجيريا
الهجمات الإرهابية
الجماعات المتطرفة
هجوم مسلح
