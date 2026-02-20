السبت 21 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

عشرات القتلى بهجوم إرهابي في بوركينا فاسو

عناصر من جيش بوركينا فاسو (أرشيفية)
21 فبراير 2026 01:59

واغادوغو (وكالات)

أفادت وسائل إعلام محلية في بوركينا فاسو بمقتل نحو 40 عنصراً من حراس الغابات جراء هجوم شنه مسلحون ينتمون إلى جماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي على مركز للغابات في شرق البلاد.
وذكرت وسائل الإعلام البوركينية أن الهجوم كان قد استهدف مركز الغابات في تانجاري بإقليم غورما يوم السبت الماضي وأسفر عن سقوط عشرات الضحايا في صفوف العناصر المكلفة بحماية الموارد الطبيعية.
ونقلت التقارير عن مصدر أمني قوله، إن بعض الجثث أعيدت إلى مدينة فادا نغورما لدفنها بينما تعذر انتشال جثث أخرى بسبب الأضرار التي لحقت بالموقع.
وأكدت تقارير صحفية نقلاً عن مصدر أمني آخر العثور على عشرات الجثث مجمعة في خنادق حول المركز، مشيراً إلى أن المهاجمين جردوا الضحايا من أسلحتهم قبل الانسحاب.
ويأتي الهجوم بعد إعلان جماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها عنه، في وقت تشهد فيه مناطق شمال وشرق بوركينا فاسو سلسلة من الهجمات المسلحة خلال الأيام الماضية.
وأشار إلى أن هذا الاعتداء يعد من أكثر الهجمات دموية التي تستهدف موظفي المياه والغابات في البلاد، موضحاً أن العناصر المنتشرة في تلك المراكز تعد أقل تجهيزاً للتعامل مع الجماعات المسلحة.
ومنذ أكثر من 10 سنوات، تعاني بوركينا فاسو من عنف يمارسه إرهابيون مرتبطون بتنظيمي «داعش» و«القاعدة» في مساحات من أراضيها.
وأودى العنف بعشرات آلاف المدنيين والعسكريين منذ العام 2015، أكثر من نصفهم في السنوات الثلاث الأخيرة، بحسب منظمات حقوقية تحصي ضحايا النزاعات.

