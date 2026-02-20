السبت 21 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

ترامب يعلن فرض تعرفة جمركية شاملة جديدة

ترامب خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض
20 فبراير 2026 23:13

أعلن الرئيس دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه سيفرض تعرفة جمركية شاملة جديدة بنسبة 10 بالمئة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين.
وفي تصريحات خلال مؤتمر صحافي، بعد أن قضت المحكمة العليا بأن رسومه الجمركية الدولية الشاملة غير قانونية، قال ترامب إنه سيفرض تعرفات جمركية بديلة.
وأوضح "سيتم الآن استخدام بدائل أخرى من تلك التي رفضتها المحكمة بشكل خاطئ"، مضيفا أن هذه البدائل يمكن أن تدرّ مزيدا من الإيرادات.
وأضاف ترامب أن "قرار المحكمة العليا اليوم جعل قدرة الرئيس على تنظيم التجارة وفرض الرسوم الجمركية أقوى وأكثر وضوحا، وليس العكس".

البيت الأبيض يحدد موعد زيارة ترامب إلى الصين
التزام تاريخي
