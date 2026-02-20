ألمانيا.. إعادة انتخاب ميرتس رئيسا لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي

أعاد حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في ألمانيا، الجمعة، انتخاب المستشار فريدريش ميرتس رئيسا للحزب. وحظي ميرتس بدعم أغلبية كبيرة بلغت 91,17%، إذ صوت 878 مندوبا لصالحه من أصل 963 صوتا صحيحا تم الإدلاء بها خلال المؤتمر الوطني للحزب في مدينة شتوتجارت.

تعد هذه هي ثاني أفضل نتيجة يحققها ميرتس. ففي عام 2022، تم انتخابه بنسبة 94,6% من الأصوات خلال مؤتمر حزبي عقد عبر الإنترنت.

أما في عام 2024، فحصل على 89,8 %.

وقال ميرتس، عقب التصويت "أود أن أعرب عن خالص شكري، وأقول: لنمضي قدما نحو مزيد من التعاون الجيد داخل حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي في ألمانيا".

يأتي المؤتمر، الذي يستمر يومين، في مستهل عام انتخابي حافل بالنسبة لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، إذ من المقرر إجراء خمس انتخابات على مستوى الولايات في مارس وسبتمبر، وهو ما أسهم على الأرجح في التفاف الحزب خلف ميرتس.