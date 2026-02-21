الأحد 22 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
مقتل خمسة أشخاص في عاصفة ثلجية ضربت النمسا

مقتل خمسة أشخاص في عاصفة ثلجية ضربت النمسا
21 فبراير 2026 11:04

قُتل خمسة أشخاص وانقطع التيار الكهربائي وتعطلت حركة النقل، جراء عاصفة ثلجية كبيرة ضربت النمسا. 

وقالت الشرطة النمساوية، في بيان، إن مواطناً لقي حتفه في هذه العاصفة بمدينة «لينس الشمالية»، فيما قُتل أربعة متزلجين في انهيارات ثلجية في منطقة «تيرول». 

وفي سياق متصل، ناشدت سلطات «تيرول» المتزلجين الابتعاد عن المنحدرات غير الممهدة، بعدما ارتفع عدد ضحايا الانهيارات الثلجية في البلاد خلال هذا الشتاء إلى 21 قتيلاً. 

وأكدت السلطات أن الخطر سيبقى مرتفعاً لأيام، مشيرة إلى تساقط الثلوج منذ أول من أمس «الخميس» بسُمك وصل إلى 40 سنتيمتراً على البلاد الواقعة في جبال الألب، ما تسبب بإصدار تحذيرات في المناطق الجنوبية الشرقية، لا سيما في المنطقة المحيطة بمدينة «غراتس». 

في غضون ذلك، استأنفت حركة الطيران نشاطها بعد تعليقها لساعات بسبب تراكم الثلوج وانخفاض مستوى الرؤية، فيما أعلنت شركات الكهرباء عن انقطاع التيار الكهربائي في العديد من مناطق الجنوب والشرق، بما فيها «ستيريا».

المصدر: وام
النمسا
عواصف ثلجية
