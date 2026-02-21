مصرع ثلاثة مهاجرين على الأقل قبالة جزيرة كريت

عثر على جثث ثلاثة مهاجرين قبالة جنوب جزيرة كريت فيما تتواصل عمليات البحث، وفق ما أفادت شرطة الموانىء اليونانية السبت.

وقامت سفينة تجارية تم إرسالها بأمر من المركز اليوناني للابحاث والإسعاف، بإنقاذ عشرين مهاجراً في منطقة كالوي ليمينيس البحرية.

وذكرت قناة "ايه آر تي" التلفزيونية العامة أن حادثاً وقع حين اقتربت السفينة المذكورة من زورق خشبي كان يستقله المهاجرون. وفيما كان الركاب يحاولون تسلق السلم للصعود الى السفينة، تسبب اهتزاز مفاجىء في أحد طرفي الزورق بانقلابه.

ونقلت "ايه آر تي" عن ناجين قولهم إن نحو خمسين شخصاً كانوا على متن الزورق.

وقالت متحدثة باسم خفر السواحل اليونانيين لوكالة فرانس برس إن عمليات البحث مستمرة بمشاركة أربعة زوارق دورية وطائرة وسفينتين تابعتين للوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس). كذلك، تم رصد مركب آخر يقل نحو أربعين مهاجراً في المنطقة نفسها، الأمر الذي استدعى إطلاق عملية إنقاذ ثانية.

ومنذ أكثر من عام، يحاول مهاجرون الوصول إلى جزيرة كريت التي تشكل مدخلاً للاتحاد الأوروبي انطلاقاً من السواحل الليبية.

وتقول المفوضية السامية للاجئين في الأمم المتحدة إن أكثر من 16 الفاً و770 شخصاً وصلوا إلى كريت العام الفائت، سعياً للحصول على حق اللجوء.

ومع ارتفاع عدد الوافدين الى الجزيرة المذكورة، جمدت الحكومة اليونانية المحافظة الصيف الفائت درس طلبات اللجوء لثلاثة أشهر.

وأحصت مفوضية اللاجئين الاممية العام الماضي مصرع 107 أشخاص أو فقدانهم في المياه اليونانية.