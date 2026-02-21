ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية الدولية للولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، زيادة الرسوم الجمركية العالمية الجديدة على الواردات من 10 إلى 15% "بأثر فوري" على كل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
وقال ترامب، على منصته الاجتماعية "تروث سوشال": "بصفتي رئيس الولايات المتحدة الأميركية، قررت اعتبارا من الآن رفع الرسوم العالمية البالغة 10 بالمئة على الدول التي كان كثير منها 'ينهب' الولايات المتحدة دون أي عقاب (حتى جئت أنا!) إلى 15 بالمئة، وهو المستوى المسموح به بالكامل والمجرب قانونيا".
ويأتي القرار بعد أن قضت المحكمة العليا الأميركية برفض قسم كبير من الرسوم التي فرضها ترامب، منذ عودته للرئاسة، بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية.
كان ترامب وقّع، أمس الجمعة، أمرا تنفيذيا يسري مفعوله اعتبارا من 24 فبراير ولمدة 150 يوما، يفرض بموجبه رسوما جمركية "عالمية" بنسبة 10%، وأعلن نيته رفعها إلى 15% خلال خطاب لاحق السبت.