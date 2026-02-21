الأحد 22 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية الدولية للولايات المتحدة

رافعات وحاويات في ميناء لوس أنجلوس في الولايات المتحدة
21 فبراير 2026 20:19

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، زيادة الرسوم الجمركية العالمية الجديدة على الواردات من 10 إلى 15% "بأثر فوري" على كل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
وقال ترامب، على منصته الاجتماعية "تروث سوشال": "بصفتي ‌رئيس الولايات المتحدة الأميركية، ​قررت اعتبارا من الآن رفع الرسوم العالمية البالغة 10 بالمئة ​على ‌الدول ⁠التي ‌كان كثير ‌منها 'ينهب' الولايات المتحدة دون أي ⁠عقاب (حتى جئت أنا!) ​إلى 15 بالمئة، وهو المستوى المسموح به بالكامل والمجرب قانونيا".

ويأتي القرار بعد أن قضت ‌المحكمة العليا ​الأميركية برفض قسم كبير من الرسوم التي ​فرضها ‌ترامب، منذ عودته للرئاسة، ⁠بموجب ‌قانون ‌الطوارئ ⁠الاقتصادية.
كان ترامب وقّع، أمس الجمعة، أمرا تنفيذيا يسري مفعوله اعتبارا من 24 فبراير ولمدة 150 يوما، يفرض بموجبه رسوما جمركية "عالمية" بنسبة 10%، وأعلن نيته رفعها إلى 15% خلال خطاب لاحق السبت.

المصدر: وكالات
دونالد ترامب
رسوم جمركية
