الأخبار العالمية

أوكرانيا: قصفنا منشأة عسكرية في روسيا

أوكرانيا: قصفنا منشأة عسكرية في روسيا
21 فبراير 2026 21:14

قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، اليوم السبت، إن كييف شنت ​هجوما بالصواريخ استهدفت خلاله مصنعا  لتصنيع الصواريخ الباليستية بمنطقة أودمورتيا النائية في روسيا.
وذكرت أوكرانيا ⁠أن المصنع ينتج عدة أنواع من ​الصواريخ منها "إسكندر" قصيرة المدى و"توبول-​إم" ‌العابرة للقارات، مشيرة ⁠إلى ​أنه يقع في فوتكينسك بشرق موسكو.
وأضافت، في بيان على تطبيق "تلغرام"، أن القوات الأوكرانية استخدمت صواريخ "فلامينجو" محلية الصنع ‌المطلقة من الأرض. وذكر الجيش الأوكراني أن ‌الهجوم تسبب في اندلاع حريق في الموقع.
وفي وقت سابق، قال ​ألكسندر بريشالوف، حاكم منطقة أودمورتيا الروسية، إن موقعا هناك تعرض لهجوم بطائرات مسيرة.
وأضاف بريشالوف، في مقطع مصور نُشر على تلغرام "‌ألحق الهجوم أضرارا وتسبب ​في إصابات". ولم يتطرق إلى مزيد من التفاصيل.
وقال الجيش الأوكراني إنه ​تمكن من استهداف محطة لمعالجة الغاز في منطقة سامارا الروسية.

