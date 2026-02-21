الأحد 22 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فرنسا تعلّق على الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة

ميناء بوس أنجلوس في الولايات المتحدة
21 فبراير 2026 21:32

طالب نيكولا فوريسييه الوزير الفرنسي المكلّف بشؤون التجارة الخارجية، اليوم السبت، من الاتحاد الأوروبي ردا "موحدا" على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على كل الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
وقال فوريسييه، في رسالة "إن تبني نهج موحد من جانب الاتحاد الأوروبي سيكون ضروريا".
وقّع ترامب، أمس الجمعة، أمرا تنفيذيا يسري مفعوله اعتبارا من 24 فبراير ولمدة 150 يوما، يفرض بموجبه رسوما جمركية "عالمية" بنسبة 10%، وأعلن نيته رفعها إلى 15% خلال خطاب لاحق السبت.
واستثنى من هذه الرسوم قطاعات قليلة بينها الأدوية والسلع التي تدخل الولايات المتحدة بموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
ورد ترامب بفرض هذه الرسوم على قرار للمحكمة العليا ​الأميركية قضت بموجبه برفض قسم كبير من الرسوم التي ​فرضها ‌ترامب، منذ عودته للرئاسة، ⁠بموجب ‌قانون ‌الطوارئ ⁠الاقتصادية..
وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم السبت، أعلن فوريسييه تأييده لفرض الاتحاد الأوروبي إجراءات انتقامية.
وتجري فرنسا وشركاؤها في الاتحاد الأوروبي حاليا دراسة معمقة لتداعيات قرار المحكمة العليا الأميركية.
وقالت الوزارة "نحن على اتصال وثيق بالمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء لتحليل القرار وتقييم تبعاته".

