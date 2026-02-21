الأحد 22 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

تحذيرات من عاصفة ثلجية تتجه إلى نيويورك

عاصفة ثلجية تضرب نيويورك
21 فبراير 2026 22:36

أصدرت خدمة الأرصاد ​الجوية الوطنية في الولايات ​المتحدة، اليوم السبت، تحذيرات من عاصفة ثلجية في ​مدينة نيويورك وأجزاء من ولايتي نيوجيرزي وكونيتيكت وسط توقعات بأن تضرب مساحة ⁠واسعة من الساحل الشرقي. 
وذكرت الخدمة أن تحذيرات من الثلوج ⁠والعواصف ​صدرت من منطقة وسط المحيط الأطلسي إلى شمال شرق البلاد، مع توقعات بهطول ثلوج كثيفة ‌ورياح قوية اعتبارا من غد الأحد ‌إلى يوم الاثنين.
وتوقعت خدمة الأرصاد الجوية تساقط ثلوج يصل سمكها ​إلى 46 سنتيمترا في مدينة نيويورك والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك لونج آيلاند.
ستؤثر موجة من تساقط الثلوج الكثيف والرياح ‌القوية بشدة على ولاية نيوجيرزي ​وجنوب شرق نيو إنجلاند.
ومن المتوقع أن تتراوح سرعة الرياح بين 40 إلى 56 ​كيلومترا في الساعة ‌مع ⁠هبات ‌تبلغ سرعتها 72 ‌إلى 88 كيلومترا في الساعة ليلة غد الأحد.
وسيكون ⁠التأثير الأقوى على الساحل.
ومن المحتمل ​حدوث فيضانات طفيفة إلى واسعة النطاق في المناطق الساحلية.
وقالت خدمة الأرصاد الجوية إن الرياح القوية قد تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي.

المصدر: وكالات
