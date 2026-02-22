الإثنين 23 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

باكستان.. هجوم إرهابي يودي بحياة جنديين و5 مسلحين

أفراد من الجيش الباكستاني (أرشيفية)
22 فبراير 2026 04:17

إسلام أباد (الاتحاد)

أعلن الجيش الباكستاني، أمس، أن جنديين وخمسة مسلحين لقوا مصرعهم خلال هجوم استهدف موكباً أمنياً في مدينة بانو التابعة لإقليم خيبر بختون خوا جنوبي البلاد.
وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة للجيش، نقله تلفزيون سما الباكستاني، أن «مجموعة من المسلحين الإرهابيين استهدفت موكباً لقوات الأمن كان ينفّذ عملية بناءً على معلومات استخباراتية تفيد بوجود عناصر إرهابية، من بينهم انتحاري». وأوضح البيان أن قوات الجيش تمكّنت من اعتراض مسلح كان يقود سيارة مفخخة، وإحباط مخطط قال إنه كان يستهدف مدنيين وعناصر من قوات إنفاذ القانون في مدينة بانو. وأضاف أن قوات الأمن حدّدت موقع المسلحين واشتبكت معهم في تبادل كثيف لإطلاق النار، ما أسفر عن مقتلهم.
وأشار البيان إلى أن المهاجمين أقدموا في «خطوة يائسة» على تفجير سيارة مفخخة، ما أدى إلى مقتل مقدّم وجندي من أفراد الجيش، إضافة إلى سقوط خمسة من المسلحين خلال العملية.

أخبار ذات صلة
معهد أميركي يدعو لتصنيف إخوان السودان «منظمة إرهابية»
باكستان: مقتل عشرات المسلحين على الحدود مع أفغانستان
الجيش الباكستاني
هجوم إرهابي
الإرهاب
باكستان
خيبر بختونخواه
آخر الأخبار
بلدية دبي
علوم الدار
"بلدية دبي" تنجز مبادرة فنية تجميلية على شارع الشيخ زايد
اليوم 12:00
«ثلاثية» لخيول ياس و«عدي» يحلّق بماراثون العين
الرياضة
«ثلاثية» لخيول ياس و«عدي» يحلّق بماراثون العين
اليوم 11:59
استقبال رسمي لبعثة المنتخب المصري للمصارعة بعد نتائج التصنيف العالمي
الرياضة
استقبال رسمي لبعثة المنتخب المصري للمصارعة بعد نتائج التصنيف العالمي
اليوم 11:40
أسعار النفط (موضوعية)
اقتصاد
تراجع أسعار النفط
اليوم 11:28
حاكم رأس الخيمة
علوم الدار
سعود بن صقر يصدر قرارين بإنشاء وتشكيل لجنة أمن وتطوير المنافذ في رأس الخيمة
اليوم 11:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©