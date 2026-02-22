الإثنين 23 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

روسيا: الصراع مع أوكرانيا شارف على النهاية

سيدة أوكرانية تمر بجوار مبنى متضرر في زابوروجيا (أ ف ب)
22 فبراير 2026 04:17

عواصم (وكالات)

أكّد المستشار الوزاري بالسفارة الروسية في الولايات المتحدة أندريه ليدينيف، أمس، أن الصراع الروسي الأوكراني بات يقترب من نهايته، موضّحاً أن الإدارة الأميركية الحالية تدعم بنشاط مفاوضات التسوية. وأضاف، خلال فعالية أقامتها السفارة في واشنطن، أن الرئيس فلاديمير بوتين طلب من الوفد الروسي، الذي حضر محادثات جنيف، استكشاف «حلول سلمية».

وقدّم كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي، ونائب رئيس الأركان العامة إيغور كوستيوكوف؛ تقريراً عن المفاوضات التي جرت في جنيف، وذلك خلال اجتماع مجلس الأمن في موسكو مع الرئيس الروسي أمس الأول.
من جانبه، أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، أن كييف «لا تخسر الحرب» ضد موسكو، بل استعادت مئات الكيلومترات من أراضيها في هجوم مضاد جديد، مشدداً على وجوب انتشار قوات أوروبية على مسافة قريبة من خط الجبهة بعد التوصل إلى أي وقف لإطلاق النار.
وأدلى زيلينسكي بتصريحاته قبل أيام من الذكرى الرابعة للأزمة، في وقت لم تتضح بعد نتيجة المفاوضات، ولا شكل أي اتفاق لإنهاء النزاع الأسوأ في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
ويسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دفع كييف للموافقة على اتفاق مع موسكو في خضم شتاء قاس جداً يعانيه سكان أوكرانيا المنهكون وجيشها المستنزَف.
وقال زيلينسكي خلال مقابلة أجريت بالقصر الرئاسي في كييف: «لا يمكن القول إننا نخسر الحرب، بصراحة، نحن بالتأكيد لا نخسرها، السؤال هو هل سننتصر؟.. نعم، هذا هو السؤال، لكنه سؤال له ثمن باهظ جداً».
ميدانياً، قالت هيئة الطوارئ الأوكرانية: إن 5 مدنيين قُتلوا وأُصيب آخرون في هجمات روسية استهدفت مقاطعتين غرب وشرقي البلاد، في حين أعلن الجيش الأوكراني إسقاط 106 مسيّرات روسية استهدفت مواقع متفرقة من أوكرانيا.
في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 77 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق المناطق الروسية الليلة الماضية، فيما قالت سلطات جمهورية أودمورتيا الروسية: إن 11 شخصاً أُصيبوا في هجوم أوكراني بالمسيّرات على منشآت غرب جبال الأورال جنوبي روسيا.
ذكرت ​وكالة الإعلام الروسية أمس، نقلاً ⁠عن وزارة الدفاع، أن ​القوات ​الروسية ‌سيطرت على قرية ⁠كاربيفكا ​في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا.

