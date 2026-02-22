مصرع مهاجرين في انقلاب قارب بالمياه اليونانية

عُثر على جثث ثلاثة مهاجرين جنوب جزيرة كريت، في إطار عملية إنقاذ واسعة النطاق، وفق ما أفادت به شرطة الموانئ اليونانية اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء اليونانية، أنه تم إنقاذ عشرين شخصًا في منطقة كالوي ليمينيس البحرية بفضل تدخل سفينة تجارية جرت تعبئتها من طرف المركز اليوناني للأبحاث والإسعاف.

وأوضحت متحدثة باسم خفر السواحل اليوناني أن عمليات البحث مستمرة، وتشمل أربعة زوارق دورية، وطائرة، وسفينتين تابعتين للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس".

وأحصت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خلال عام 2025، ما لا يقل عن 107 حالات وفاة أو فقدان في المياه اليونانية.