الإثنين 23 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مصرع مهاجرين في انقلاب قارب بالمياه اليونانية

مصرع مهاجرين في انقلاب قارب بالمياه اليونانية
22 فبراير 2026 10:55

عُثر على جثث ثلاثة مهاجرين جنوب جزيرة كريت، في إطار عملية إنقاذ واسعة النطاق، وفق ما أفادت به شرطة الموانئ اليونانية اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء اليونانية، أنه تم إنقاذ عشرين شخصًا في منطقة كالوي ليمينيس البحرية بفضل تدخل سفينة تجارية جرت تعبئتها من طرف المركز اليوناني للأبحاث والإسعاف.

وأوضحت متحدثة باسم خفر السواحل اليوناني أن عمليات البحث مستمرة، وتشمل أربعة زوارق دورية، وطائرة، وسفينتين تابعتين للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل "فرونتكس".

وأحصت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خلال عام 2025، ما لا يقل عن 107 حالات وفاة أو فقدان في المياه اليونانية.

 

المصدر: وام
اليونان
مهاجرين
