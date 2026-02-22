الإثنين 23 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ويتكوف: جولة جديدة مرتقبة من المحادثات حول أوكرانيا

الموفد الأميركي ​ستيف ⁠ويتكوف
22 فبراير 2026 14:52

أعرب المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف عن أمله في أن تعقد  جولة جديدة من المحادثات حول أوكرانيا خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، والتي من شأنها أن تفضي لاحقا إلى عقد لقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. وقال ويتكوف، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، "نحن متفائلون، أنا وجاريد كوشنر، بأننا قدمنا بعض المقترحات على الطاولة أمام الجانبين، من شأنها أن تجمعهما خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وربما تفضي إلى عقد قمة بين زيلينسكي والرئيس بوتين، وقد تتحول في مرحلة ما إلى قمة ثلاثية تضم الرئيس الأميركي.  وأعرب ويتكوف عن أمله في أن تظهر "بعض الأخبار الجيدة" بشأن تسوية النزاع الأوكراني خلال الأسابيع المقبلة. 

أخبار ذات صلة
دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف
زيلينسكي: مواقف موسكو وكييف لا تزال متباينة
المصدر: وكالات
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
بلدية دبي
علوم الدار
"بلدية دبي" تنجز مبادرة فنية تجميلية على شارع الشيخ زايد
اليوم 12:00
«ثلاثية» لخيول ياس و«عدي» يحلّق بماراثون العين
الرياضة
«ثلاثية» لخيول ياس و«عدي» يحلّق بماراثون العين
اليوم 11:59
استقبال رسمي لبعثة المنتخب المصري للمصارعة بعد نتائج التصنيف العالمي
الرياضة
استقبال رسمي لبعثة المنتخب المصري للمصارعة بعد نتائج التصنيف العالمي
اليوم 11:40
أسعار النفط (موضوعية)
اقتصاد
تراجع أسعار النفط
اليوم 11:28
حاكم رأس الخيمة
علوم الدار
سعود بن صقر يصدر قرارين بإنشاء وتشكيل لجنة أمن وتطوير المنافذ في رأس الخيمة
اليوم 11:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©