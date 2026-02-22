الإثنين 23 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مسلح يحاول الدخول إلى مقر إقامة ترامب في فلوريدا

جانب من مقر إقامة الرئيس دونالد ترامب في مارالاغو بفلوريدا
22 فبراير 2026 20:24

أفاد جهاز الخدمة السرية الأميركي الأحد بأن عناصره قتلوا شخصا مسلحا دخل في شكل غير قانوني حرم مقر إقامة الرئيس دونالد ترامب في مارالاغو بفلوريدا.
وكان ترامب في واشنطن عند وقوع الحادث قرابة الساعة 1,30 (6,30 ت غ)، بحسب ما أورد مسؤولون.
وكتب المتحدث باسم الجهاز انتوني غوغليلمي على منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي "قُتل مسلح بإطلاق النار عليه من جانب عناصر جهاز الخدمة السرية بعدما دخل في شكل غير قانوني هذا الصباح المنطقة الأمنية في مارالاغو".
وقال الجهاز في بيان إن "المشتبه به، وهو شاب في مطلع العشرينات، شوهد عند البوابة الشمالية لمنتجع مارالاغو وهو يحمل ما بدا أنه بندقية صيد وعلبة تحتوي على وقود".
وواجه العناصر الأمنيون المشتبه به وأطلقوا النار عليه، ولم يُصب أي منهم.
وكان ترامب هدفا لمحاولتي اغتيال.
ففي وقت سابق هذا الشهر، حُكم على راين روث، البالغ 59 عاما، بالسجن مدى الحياة لتخطيطه لاغتيال الرئيس في ملعب غولف بولاية فلوريدا في سبتمبر 2024، أي قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وجاء ذلك بعد شهرين من محاولة اغتيال ترامب في ولاية بنسلفانيا، حين أطلق ماثيو كروكس (20 عاما) رصاصات عدة خلال تجمع انتخابي للمرشح الجمهوري يومها، أصابت إحداها أذن ترامب اليمنى في شكل طفيف.
وقُتل كروكس على الفور برصاص قوات الأمن.

المصدر: آ ف ب
